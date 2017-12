फैन ने सानिया मिर्जा से पूछा- भारतीय क्रिकेट टीम में कौन पसंद हैं? मिला ये जवाब

भारत की टेनिस स्टार सानिया मिर्जा को क्रिकेट किस हद तक पसंद है यह तो सब जानते हैं। स्टेडियम में बैठकर क्रिकेट मैच देखते हुए सानिया मिर्जा को कई बार देखा गया है। वह टेनिस तो खेलती ही हैं, लेकिन क्रिकेट को भी खासा एन्जॉय करती हैं। पाकिस्तानी क्रिकेटर शोएब मलिक से शादी करने वाली सानिया मिर्जा ने अपने फैन्स के कुछ सवालों के जवाब देते हुए एक बार फिर यह साबित कर दिया है कि उन्हें क्रिकेट कितना पसंद है। ट्विटर के माध्यम से पूछे गए सवालों का जवाब टेनिस स्टार सानिया ने इस अंदाज में दिया है जिसे जानकर आपका दिल खुश हो जाएगा।

दरअसल उनके फैन्स ने ट्विटर पर उनसे क्रिकेट से संबंधित कुछ दिलचस्प सवाल पूछे थे, सानिया ने वक्त निकालकर उन सभी सवालों के जवाब दिए और बहुत ही उम्दा तरीके से दिए। सानिया ने अपने पसंदीदा इंडियन क्रिकेटर्स के नाम तो बताए ही, साथ ही उन्होंने फेवरेट श्रीलंकन क्रिकेटर का नाम भी लोगों को बताया। इसके अलावा फुरसत के पलों में सानिया क्या करती हैं, इसके बारे में भी उन्होंने ट्विटर के माध्यम से बताया।

भारतीय टेनिस स्टार से जब उनके एक फैन ने सवाल किया कि वह खाली समय में क्या करना पसंद करती हैं। तब सानिया ने मजाकिया जवाब देते हुए कहा, ‘कुछ भी नहीं’। इसके अलावा जब उनसे पसंदीदा इंडियन क्रिकेटर का नाम पूछा गया, तब उन्होंने ट्वीट कर कहा, ‘विराट कोहली और महेंद्र सिंह धोनी’। वहीं सानिया के एक अन्य फैन ने उनके पसंदीदा श्रीलंकन क्रिकेटर के बारे में पूछा तो जवाब मिला, ‘कुमार सांगाकारा’। इसके बाद उनसे एक अन्य ट्विटर यूजर ने विराट कोहली के बारे में एक शब्द में कुछ बताने का आग्रह किया, तब सानिया ने ‘चैम्पियन’ लिखकर जवाब दिया।

@MirzaSania @MirzaSania your favourite leisure time activity and favorite cricketer in indian cricket team? #sananswers

