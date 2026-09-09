मध्य प्रदेश के सीधी जिले की माटा ग्राम पंचायत में जंगली जानवरों से फसल को होने वाले नुकसान का सर्वे करने पहुंचे पटवारी की एक हरकत ने उन्हें सस्पेंड करवा दिया है। पटवारी की उस हरकत का वीडियो इंटरनेट पर वायरल हुआ जिसके बाद कलेक्टर की सिफारिश पर पटवारी को सस्पेंड कर दिया गया।

दरअसल, गांव में सर्वे के लिए पहुंचे पटवारी नीलेश नामदेव ने रास्ते में भरे पानी को पार करने के लिए करीब 65 साल के बुजुर्ग व्यक्ति की सहायता ली। नीलेश नामदेव ने उस बुजुर्ग व्यक्ति की पीठ पर बैठकर गंदे पानी को पार किया और ऐसा उन्होंने इसलिए किया ताकी उनके जूते न गीले हो जाएं। इस घटना का वीडियो वायरल हुआ तो ग्रामीणों ने इस पर नाराजगी जताई। इस घटना की वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है, दिसे दखने के बाद लोगों का गुस्सा फूट पड़ा है।

कलेक्टर ने किया सस्पेंड

करीब 45 सेकंड का वीडियो इंटरनेट पर तेजी से वायरल हो गया। वीडियो में देखा जा सकता है कि पटवारी नीलेश नामदेव बुजुर्ग की पीठ पर चढ़कर उस भरे हुए पानी को पार करते हुए नजर आ रहे हैं। पटवारी की इस हरकत पर ग्रामीणों में नाराजगी देखी गई। वीडियो वायरल हुआ तो कलेक्टर तक पहुंचा जिसके बाद उन्हें सस्पेंड कर दिया गया।

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पटवारी की सोच पर गुस्साए लोग

पटवारी पर आरोप लगे हैं कि वह सर्वे के दौरान जब गांव में जा रहे थे तो उस वक्त रास्ते में गंदा पानी भरा हुआ मिला। नीलेश नामदेव उस पानी को देखकर रूक गए और फिर बुजुर्ग की पीठ पर चढ़कर उन्होंने इस पानी को पार किया। लोग इस वीडियो को देखने के बाद लोगों की नाराजगी इसी बात को लेकर थी कि बुजुर्ग की इतनी उम्र होने के बाद पटवारी ने कैसे ये सोच लिया कि इस पानी को वह इस तरह पार करेंगे।

अधिकारी ने गांव में जाकर सुनी ग्रामीणों की शिकायत

विवाद बढ़ने के बाद कलेक्टर ने तुरंत जांच के आदेश दिए। विकास मिश्रा के निर्देश पर अपर कलेक्टर बीपी पांडेय माटा गांव पहुंचे और पूरे प्रकरण की जांच की। इस जांच के दौरान ग्रामीणों ने पटवारी शासकीय पट्टा, पीएम किसान सम्मान निधि, जाति एवं जन्म प्रमाण पत्र आदि के संबंध में सेवा शुल्क मांगे जाने की शिकायत की।

लोगों ने सुनाई खरी-खोटी

सोशल मीडिया पर इस घटना का वीडियो वायरल होने के बाद लोग पटवारी के व्यवहार को लेकर तरह-तरह की प्रतिक्रियाएं दे रहे हैं। लोगों ने पटवारी को खूब खरी-खोटी सुनाई है। मामला अधिकारियों तक पहुंचने के बाद प्रशासन ने कार्रवाई की। सीधी के कलेक्टर ने हल्का पटवारी नीलेश नामदेव को सस्पेंड कर दिया है।

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