मध्य प्रदेश में विधानसभा चुनावों के लिए चुनाव प्रचार चरम पर है। मध्य प्रदेश के शहर, गांव राजनैतिक पार्टियों के झंडों और प्रतीक चिन्हों से पटे पड़े हैं। इसी बीच सोशल मीडिया पर एक तस्वीर दिखाई दे रही है, जिसमें एक गाय पर ही भाजपा का झंडा पेंट कर दिया गया है। हालांकि यह कोशिश भाजपा को फायदा पहुंचाने के बजाए नुकसान पहुंचाती ज्यादा दिखाई दे रही है। दरअसल लोगों ने इस तरह से गाय को पेंट करने के लिए भाजपा की आलोचना की है। सोशल मीडिया पर भी इसके लिए भाजपा को खूब आलोचना झेलनी पड़ रही है।

सोशल मीडिया पर एक यूजर ने इस तस्वीर पर टिप्पणी करते हुए लिखा कि इन लोगों ने चुनाव जीतने के लिए गौमाता पर भी पेंट कर उन पर अत्याचार किया है। वहीं एक अन्य यूजर ने लिखा कि गाय को माता माना जाता है, लेकिन भाजपा वोटों के लिए मां को भी परेशान कर रही है। यह ईशनिंदा के समान है। वहीं कुछ यूजर्स ने इसे जानवरों के अधिकारों का उल्लंघन करार दिया और गौमाता की बेइज्जती बताया। कुछ लोगों ने गाय पर आर्टिफिशियल कलर्स के इस्तेमाल को पशु अत्याचार माना और भाजपा की कड़ी आलोचना की।

Elections in MP weeks away. Even the cow has turned political. #MadhyaPradeshElections2018 pic.twitter.com/kkvUghCxEp — Deep Halder (@daipayanhalder) November 10, 2018

जिसने हमारे गौ-माता को पेंट से पोता है, जिसने भी इनपे ऐसा अत्याचार किया है उनको म.प की जनता लात मारके पाकिस्तान भेज देगी।

भाजपा का गौमाता पे ऐसा अत्याचार नही सहेगा हिंदुस्तान। — Ankit Mishra मोनू (@AnkitMi24220239) November 10, 2018

Isn’t Cow is considered as Mother ?? BJP has abused the Mother for votes.. this is blasphemy.. — Anurag (@anuragteddy) November 10, 2018

बता दें कि मध्य प्रदेश में पिछले 15 साल से सत्ता पर काबिज भाजपा को इस बार कांग्रेस से कड़ी टक्कर मिल रही है। कई सर्वे में दोनों पार्टियों के बीच कड़ी टक्कर की बात निकलकर सामने आयी है। यही वजह है कि दोनों पार्टियां अपने-अपने चुनाव प्रचार के बूते निर्णायक बढ़त लेने की कोशिश कर रही हैं। शनिवार को कांग्रेस ने मध्य प्रदेश में अपना घोषणा पत्र जारी किया। इस घोषणा पत्र में कांग्रेस पार्टी ने मतदाताओं को अपने पक्ष में करने के लिए कई बड़े-बड़े वादे किए हैं। इन्हीं वादों में राज्य की हर ग्राम पंचायत में गायों के लिए गौशाला का निर्माण और उनके इलाज की समुचित व्यवस्था का वादा भी शामिल है। इसके अलावा कांग्रेस ने राम पथ का विकास करने और नर्मदा नदी को बचाने का भी वादा किया है।

