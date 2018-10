मध्य प्रदेश में विधानसभा चुनाव के मद्देनजर कांग्रेस अध्यक्ष राहुल गांधी मंगलवार (16 अक्टूबर) को यहां मुरैना पहुंचे। उन्होंने एक चुनावी रैली में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की नकल करते हुए उन पर निशाना साधा। कहा कि खुद को चौकीदार बताने वाले पीएम मोदी एक तरफ जनता को मित्रों कहते हैं, जबकि दूसरी ओर वह भारतीय कारोबारी अनिल अंबानी और हीरा कारोबारी नीरव मोदी जैसे लोगों को भाई कहकर बुलाते हैं।

संबोधन के दौरान वह भाव-भंगिमाएं भी पीएम मोदी जैसी बनाने की कोशिश कर रहे थे। बोले, “मोदी जी, प्रधानमंत्री बनते हैं। कहते हैं- भाइयों और बहनों। मित्रों, मुझे पीएम मत बनाओ। मुझे चौकीदार बनाओ।” कांग्रेस अध्यक्ष ने इसी को लेकर आगे सवाल उठाया, “चौकीदार जनता को मित्रों कहता है और अनिल अंबानी को अनिल भाई कहता है। वह नीरव मोदी और मेहुल चोकसी को नीरव भाई और मेहुल भाई कह कर पुकारता है।”

घटना से जुड़ा वीडियो भी सामने आया है। देखें उस दौरान कैसा था राहुल गांधी का रिक्शन-

#WATCH : Congress President Rahul Gandhi mimics PM Modi at a rally in Madhya Pradesh's Morena. pic.twitter.com/kTI8Trqpwm

कांग्रेस संकल्प यात्रा के दौरान उन्होंने आगे पूछा, “किसान बीमा का पैसा देते हैं और जब नुकसान होता है तो कहते हैं कि आपके खेत के हिसाब से पैसा नहीं मिलेगा। कहां जाता है ये पैसा?” आगे उन्होंने पीएम मोदी पर जुबानी हमला बोला। कहा, “मोदी जी आते हैं और अनिल अंबानी जी को फ्रांस ले जाते हैं। फ्रांस के राष्ट्रपति को, फ्रांस की कंपनी को हिंदुस्तान का प्रधानमंत्री कहता है हवाई जहाज का कांट्रैक्ट अनिल अंबानी को दिया जाएगा।”

मुरैना में राहुल की रैली का पूरा वीडियो, यहां देखें-

LIVE: People of Morena have gathered in large numbers to listen to Shri @RahulGandhi. #कांग्रेस_संकल्प_यात्रा https://t.co/vT7b20Cuzf

— Congress (@INCIndia) October 16, 2018