हमारे समाज में विधवा को लेकर कुछ लोगों का क्या नजरिया है, यह बात उस महिला से बेहतर कोई नहीं जान सकता जिसके साथ कुछ ऐसा घटित हुआ हो। एक महिला के लिए उसके पति का इस दुनिया से चले जाना जीवन के सबसे बड़े दुखों में से एक होता है। कई मामलों में तो पति की मौत के बाद ससुराल वाले भी साथ छोड़ देते हैं, लेकिन उत्तर प्रदेश के मुजफ्फरनगर से एक ऐसा मामला सामने आया है जिसने इस समाज के सामने मिसाल पेश की है।

दरअसल, यहां एक सास ने अपनी बहू की दूसरी शादी करा दी ताकि वह नया जीवन शुरू कर सके और पूरा जीवन विधवा की तरह नहीं काटे। सुनीता नाम की इस महिला ने अपने बेटे की मौत के कुछ ही हफ्ते बाद अपनी बहू मीनाक्षी की दूसरी शादी करा दी और पूरे परिवार के आशीर्वाद के साथ उसे नए घर विदा कर दिया, इस खबर की सोशल मीडिया पर चर्चा हो रही है।

राजस्थान के योगेश से हुई दूसरी शादी

मुजफ्फरनगर ही नहीं बल्कि आसपास के इलाकों में भी इस परिवार की चर्चा हो रही है। सुनीता ने अपने बेटे को खोने के ठीक एक महीने बाद अपनी बहू मीनाक्षी की शादी राजस्थान के नारायणपुर के चाट बेचने वाले योगेश से तय कर दी और बुधवार (23 सितंबर 2026) को एक आर्य समाज मंदिर में मीनाक्षी की सहमति से पारंपरिक रस्मों के साथ शादी को संपन्न कराया।

इस परिवार पर ऐसे टूटा दुखों का पहाड़

सुनीता की बहू मीनाक्षी जो मूल रूप से हरिद्वार की रहने वाली थी उसकी 10 साल पहले रोहित से शादी हुई थी। रोहित की 15 अगस्त को मौत हो गई जिसके बाद मीनाक्षी और उसकी दो बेटियां अकेली रह गईं। रोहित और मीनाक्षी की दो बेटियां हैं एकसात साल की ऋतु और डेढ़ साल की अविका। रोहित की मौत से एक ही दिन पहले उसके पिता का भी निधन हो गया था। वह कैंसर से जूझ रहे थे।

सुनीता को सताने लगी थी बहू के भविष्य की चिंता

रोहित की मौत के बाद सुनीता को अपनी बहू के भविष्य के बारे में चिंता सताने लगी। तभी उसने तय किया कि मीनाक्षी का दोबारा घर बसाया जाए। उससे इस फैसले पर बात करने और उसकी मंजूरी लेने के बाद योगेश से उसकी शादी तय कर दी। शादी में मीनाक्षी के छोटे देवर, मोहित ने भी उसके भाई का रोल निभाया। उसने कन्यादान की रस्म पूरी की और रस्म के दौरान पारंपरिक जिम्मेदारियों में हिस्सा लिया। शादी के बाद सुनीता और मोहित ने मीनाक्षी से जुड़े रहने और उसके नए घर में जाने के बावजूद उसके साथ अपना रिश्ता जारी रखने का वादा भी किया।

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उज्जैन के खड़े हनुमान टस से मस नहीं हुए…इस खबर की सोशल मीडिया पर काफी चर्चा हो रही है. इससे जुड़े वीडियो भी वायरल हो रहे हैं। चलिए बताते हैं कि माजरा क्या है, जब सड़क चौड़ी करने के प्रोजेक्ट के रास्ते में कोई ऐसी मूर्ति आ जाए जिसे हटाया न जा सके, तो क्या होता है? उज्जैन में कर्मचारियों ने मंदिर का ढांचा तो गिरा दिया है, लेकिन ‘खड़े हनुमान’ की मूर्ति को हटाने की बार-बार की कोशिशें नाकाम रही हैं। अब भक्त इसे ईश्वरीय संकेत मान रहे हैं, कई लोग इसे चमत्कार बता रहे हैं। कई का कहना है कि हनुमान जी अपना स्थल नहीं बदलना चाहते हैं जबकि अधिकारी विशेषज्ञों की मदद ले रहे हैं। और अधिक पढ़ने के लिए यहां क्लिक करें…