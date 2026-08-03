Madhubani News: बिहार के मधुबनी सदर अस्पताल में एक मां का सब्र तब जवाब दे गया जब रोड एक्सीडेंट में घायल हुए उसके 11 साल के बेटे की मौत हो गई। गोद में लेकर अस्पताल पहुंची मां को लगा था कि उसके बेटे की जान डॉक्टर बचा लेंगे लेकिन कुछ देर बाद खबर आई कि उसका बेटा नहीं रहा। बस फिर क्या था, मां के आंसू गुस्से में बदल गए।

परिजन का आरोप था कि डॉक्टरों की लापरवाही से गया हमारा बच्चा। बच्चे की मौत के बाद परिजन ने अस्पताल में तोड़फोड़ की और करीब एक घंटे तक हंगामा चला। वहीं डॉक्टरों का का कहना है, “बच्चे के पेट में गंभीर चोट थी, फेफड़ों में पानी भर गया था। हालत बेहद नाजुक थी। हमने पूरी कोशिश की पर बचा नहीं पाए, घटना का वीडियो अभी सोशल मीडिया पर वायरल है।

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सोशल मीडिया पर वायरल हो रहे वीडियो में देखकर मां की तकलीफ का अंदाजा लगाया जा सकता है। पहले दुखी रही मां बेटे की मौत की खबर सुनकर गुस्से में मानो जैसे पागल हो गई है, उसका दर्द गुस्से में बदल जाता है वह अस्पताल में तोड़-फोड़ मचा रही है। वह कुर्सियों और बेंच को पलट रही है और फिर फर्श में गिर कर रो रही है।

“एक तरफ मां की चीख… “मेरा लाल वापस कर दो तो दूसरी तरफ अस्पताल का सन्नाटा और टूटे हुए शीशे। सवाल यही है कि आखिर गलती किसकी थी? क्या सिस्टम की, क्या हालात की, या बस किस्मत की? 11 साल… अभी तो पूरी जिंदगी बाकी थी। अब बचा है सिर्फ एक मां का दर्द और एक खाली आंगन। बच्चे की मौत और अस्पताल में हंगामे की खबर के बाद पुलिस मौके पर पहुंची और स्थिति को नियंत्रण में लिया, परिजन को समझा-बुझाकर शांत कराया गया।

सवालों के घेरे में स्वास्थ्य व्यवस्था

घटना के बाद एक बार फिर सरकारी अस्पतालों की स्वास्थ्य व्यवस्था सवालों के घेरे में आ गई है। एक तरफ परिजन लापरवाही का आरोप लगा रहे हैं, तो दूसरी तरफ डॉक्टर गंभीर चोट को मौत की वजह बता रहे हैं। सोशल मीडिया पर वायरल वीडियो में देखा जा सकता है कि 11 साल के बच्चे की मौत से परिवार पर दुखों का पहाड़ टूट पड़ा है। अब सवाल ये है कि आखिर जिम्मेदारी किसकी तय होगी? फिलहाल मामले की जांच की जा रही है।

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हरियाणा के यमुनानगर जिले में 11 साल की दुष्कर्म पीड़िता ने बुधवार को सिविल अस्पताल में एक बच्ची को जन्म दिया। वह कक्षा पांचवी की छात्रा है। इस मामले में अधिकारियों ने बताया कि प्रसव सामान्य तरीके से हुआ और जच्चा-बच्चा दोनों की हालत स्थिर है। और अधिक पढ़ने के लिए यहां क्लिक करें…