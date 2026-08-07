गुजरात के मोरबी से एक हैरान करने वाली खबर की चर्चा जोरों पर है, यहां एक खेत में बन कुएं से सचमुच की अजीब लहरें आ रही हैं। इस कुएं का वीडियो अब सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है। वीडियो में देखा जा सकता है कि बिना कुछ किए ही पानी की सतह लगातार लहरों के रूप में हिलती हुई दिखाई दे रही है, जिससे गांव वाले और सोशल मीडिया यूज़र्स सोच में पड़ गए हैं।
विरपार्डा गांव की इस अजीब घटना ने सोशल मीडिया पर लोगों में काफी उत्सुकता जगा दी है, कई लोग सोच रहे हैं कि इस अजीब हरकत की वजह क्या हो सकती है। इन वीडियोज़ से अटकलें तो शुरू हो गईं, लेकिन अधिकारियों का मानना है कि इस अजीब नज़ारे के पीछे कोई वैज्ञानिक कारण हो सकता है।
कलेक्टर स्वप्निल खरे ने दिए जांच के आदेश
खबरों के मुताबिक, मोरबी ज़िले के कलेक्टर स्वप्निल खरे ने इस मामले की विस्तृत जांच के आदेश दिए हैं और गुजरात ग्राउंडवॉटर रिसर्च इंस्टीट्यूट के विशेषज्ञ इस घटना का अध्ययन करेंगे। ANI समाचार एजेंसी की रिपोर्ट के अनुसार, खरे ने शुक्रवार को बताया कि भू-वैज्ञानिकों ने घटनास्थल का दौरा किया और उनकी शुरुआती जांच से पता चलता है कि पानी की हलचल शायद पानी के नीचे फंसी हवा के कारण हो रही है।
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न्यूज़ एजेंसी के मुताबिक उन्होंने कहा, “जब फंसी हुई हवा अपनी जगह बदलती है तो पानी की सतह पर हलचल होती है… गुजरात ग्राउंडवाटर रिसर्च इंस्टीट्यूट से भी इस मामले में विस्तार से जांच करने और रिपोर्ट सौंपने को कहा गया है।”
गुजरात के ग्राउंडवाटर रिसर्च इंस्टीट्यूट देगी जानकारी
अधिकारी ने आगे कहा कि शक था कि शायद कोई भूकंपीय गतिविधि (seismic activity) हो सकती है, लेकिन जांच करने पर ऐसी कोई हालिया गतिविधि नहीं पाई गई। उन्होंने यह भी कहा, “हमने गुजरात में भी इसकी जांच करवाई, जहां भूकंपीय गतिविधियों पर बारीकी से नज़र रखी जाती है। पिछले पांच दिनों में ऐसी कोई घटना हमारे ध्यान में नहीं आई है। इसलिए लोगों को किसी भी तरह की अफ़वाह या डर पैदा करने वाली खबरों से दूर रहना चाहिए।” उन्होंने आगे कहा कि इस मामले की और जांच के लिए हम गुजरात के ग्राउंडवाटर रिसर्च इंस्टीट्यूट को भी जानकारी दे रहे हैं और उनसे जानकारी मांग रहे हैं।
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