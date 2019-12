सोशल मीडिया पर एक वीडियो काफी वायरल हो रहा है, जिसमें एक बंदर ने बर्थडे केक फिल्मी स्टाइल में चोरी कर लिया। कुछ लोग बंदर की कलाकारी की तारीफ कर रहे हैं तो कई ने संभलकर काम करने की बात कही है।

सोशल मीडिया पर अक्सर ऐसे वीडियो वायरल होते हैं, जो पहले कभी किसी ने नहीं देखे होते। इस वक्त भी सोशल मीडिया पर एक वीडियो काफी वायरल हो रहा है, जिसमें एक बंदर ने फिल्मी स्टाइल में बर्थडे केक चोरी कर लिया और पेड़ पर चढ़ गया। महज 21 सेकंड का यह वीडियो सोशल मीडिया पर पोस्ट हुआ तो यूजर्स तरह-तरह के कमेंट करने लगे। किसी ने बंदर की कलाकारी की तारीफ की तो कई ने संभलकर काम करने की सलाह दी।

ट्विटर पर पोस्ट किया गया वीडियो: जानकारी के मुताबिक, 21 सेकंड का यह वीडियो ट्विटर पर शेयर किया गया है। इसका कैप्शन है, ‘‘उसने मौका देखा और मैदान मार लिया।’’ वीडियो में दिखाया गया है कि एक शख्स अपने बर्थडे पर चॉकलेट केक काट रहा था। उस दौरान उसका साथी वीडियो बना रहा था। अचानक एक बंदर तेजी से दौड़ता हुआ आया और पूरा केक लेकर पेड़ पर चढ़ गया।

He saw his chance and took it pic.twitter.com/7CJIe4GSni

— Ffs OMG Vids (@Ffs_OMG) December 16, 2019