मंगोलिया के राष्ट्रपति उखना खुरेलसुख का एक वीडियो सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल हो रहा है। वीडियो में 58 वर्षीय राष्ट्रपति एक सैन्य इकाई के दौरे के दौरान 100 किलो वजन को 20 बार बेंच प्रेस करते नजर आ रहे हैं।

राजनीति में आने से पहले खुरेलसुख सेना में अधिकारी रह चुके हैं। सैन्यकर्मियों के सामने उन्होंने बिना किसी परेशानी के यह कठिन एक्सरसाइज पूरी की। वह औपचारिक सूट पहने हुए थे। पहले वह बेंच के पास खड़े रहे, फिर जैकेट उतारकर एक्सरसाइज करने की स्थिति में आ गए।

इसके बाद उन्होंने 100 किलो वजन को लगातार 20 बार उठाया। इस दौरान उनके चेहरे पर थकान के कोई खास संकेत नजर नहीं आए। एक्सरसाइज पूरी करने के बाद खुरेलसुख खड़े हुए। वहां मौजूद अधिकारियों और सैनिकों से हाथ मिलाया और फिर आराम से अपनी जैकेट पहन ली।

इस फुटेज के बाद यह वीडियो सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल हो रहा है। कई यूजर्स ने राष्ट्रपति की फिटनेस और जिस आसानी से उन्होंने 100 किलो वजन उठाया, उसे देखकर हैरानी जताई।

एक यूजर ने लिखा, “एक पूरे देश को चलाने के साथ-साथ 100 किलो वजन उठाने के लिए समय निकालने की कल्पना कीजिए। मैं तो समय पर बिस्तर से उठ भी नहीं पाता।”

दूसरे यूजर ने कमेंट किया, “और वह भी इतनी आसानी से।”

एक अन्य यूजर ने लिखा, “वाह! यह तो कमाल है!”

खुरेलसुख 2021 से मंगोलिया के राष्ट्रपति हैं। राजनीति में आने से पहले उन्होंने मंगोलियन पीपुल्स आर्मी में सेवा की। इसके बाद उन्होंने कई बड़े पद संभाले, जिनमें प्रधानमंत्री का पद भी शामिल है। बाद में वह देश के राष्ट्रपति बने।

राजनीति के अलावा उनकी रुचियां भी काफी अलग हैं। NDTV की एक रिपोर्ट के मुताबिक, खुरेलसुख का बॉडीबिल्डिंग और मार्शल आर्ट्स से जुड़ाव रहा है। रिपोर्ट में यह भी बताया गया है कि वह Pals नाम के एक रॉक बैंड में गिटार बजाते हैं। खुरेलसुख के बारे में यह भी बताया जाता है कि वह मंगोलिया में Harley-Davidson बाइक के प्रशंसकों के क्लब के संस्थापक हैं। इससे राजनीति से इतर उनकी सार्वजनिक छवि का एक और दिलचस्प और अनोखा पहलू सामने आता है।

इतना अजीब सांप कभी नहीं देखा! लखीमपुर खीरी में मिला अनोखे रंग वाला बिना धारियों वाला नाग, वैज्ञानिक भी हैरान

लखीमपुर खीरी जिले के दुधवा क्षेत्र के सुमेर नगर गांव में एक घर से अनोखा सांप निकला। इस सांप को बचाया गया जो करैत सांप की तरह दिखता है मगर अनोखे रंग में है ऊपर से इसके ऊपर धारियां भी नहीं है, इस सर्प ने वैज्ञानिकों का ध्यान आकर्षित किया है। आमतौर पर करैत में दिखाई देने वाली छल्लेदार धारियां इस सांप के शरीर पर नहीं हैं। पढ़ें पूरी खबर।