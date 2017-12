लेफ्ट हैंडर बच्ची के लिए पेंसिल कंपनी ने बनाए खास शार्पनर, मां की भेजी चिट्ठी हुई वायरल

देश में लोग कस्टमर सर्विस को लेकर सबसे ज्यादा परेशान होते हैं। लेकिन एक पेंसिल कंपनी ने कस्टमर सर्विस की मिसाल पेश की है। दरअसल 4 साल की बच्ची की मां ने एक पेंसिल कंपनी को पत्र लिखकर खास अनुरोध किया था। कंपनी ने न सिर्फ पत्र का जवाब दिया, बल्कि महिला को कुछ एेसा भेजा, जिस पर उसे भी विश्वास नहीं हुआ। पत्र में महिला ने लिखा, ”मेरी बेटी पढ़ने में बहुत तेज है और वह बाएं हाथ से लिखती है। मुझे लगता था कि बाएं हाथ से लिखना कोई बड़ी बात नहीं है। लेकिन मैं गलत थी। मैंने देखा कि मेरी बेटी को इस दाएं हाथ के दबदबे वाली दुनिया में हर छोटी चीज के लिए संघर्ष करना पड़ रहा है”।

एक वाकये का जिक्र करते हुए महिला ने कहा, एक दिन स्कूल से लौटकर मेरी बेटी बहुत दुखी थी। मैंने कारण पूछा तो उसने बताया, ”मम्मी, मैं अपनी पेंसिल शॉर्प नहीं कर पाई, जबकि अन्य बच्चों ने आसानी से कर लिया”। महिला ने लिखा, ”मुझे अहसास हुआ कि मार्केट में जो शॉर्पनर उपलब्ध हैं, वह दाएं हाथ वालों के लिए बनाए जाते हैं और एक 4 साल की बच्ची के लिए उन्हें इस्तेमाल बहुत मुश्किल है। अॉनलाइन पर जब मैंने बाएं हाथ वालों के लिए शॉर्पनर सर्च किया तो उनकी कीमत 700 से 1200 रुपये तक थी”।

महिला का पत्र:

Thank you for all your warm and wonderful responses but I'm so sorry I'm unable to reply individually as they are coming in every minute! Sharing the mother's FB post @NatarajPencils @ApsaraPencils pic.twitter.com/Yu3AYtLa2V

पत्र का जवाब:

This letter from Hindustan pencils to a mother who wrote to them about the needs of her left-handed daughter is so heartwarming. It made my day, and not just because I know the kind man behind this gesture. This is a ray of sunshine in our bleak and callous times. pic.twitter.com/4Hfu0bGg1M

— Shilpa Rathnam (@shilparathnam) December 15, 2017