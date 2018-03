भारतीय क्रिकेटर मोहम्मद शमी की पत्नी हसीन जहां द्वारा जबसे शमी के किसी अन्य महिला के साथ संबंध होने का आरोप लगाया गया है तबसे ही शमी मीडिया की सुर्खियों में बने हुए हैं। आए दिन शमी और हसीन जहां दोनों ही एक दूसरे पर गंभीर आरोप लगाते हुए दिखाई रहे हैं। वहीं इस बीच मोहम्मद शमी सड़क हादसे का शिकार हो गए हैं और उन्हें गंभीर चोट आई हैं। रविवार सुबह मोहम्मद शमी देहरादून से दिल्ली आ रहे थे कि तभी उनकी कार का एक्सिडेंट हो गया। उनकी कार को ट्रक ने टक्कर मार दी जिसके कारण उनका गाड़ी से नियंत्रण छूट गया और यह हादसा हो गया।

शमी के सिर पर चोट आई है और उन्हें टाके लगे हैं। शमी के एक्सिडेंट की खबर कुछ ही समय में मीडिया की सुर्खियों में छा गई। इस खबर के सामने आते ही सोशल मीडिया यूजर्स शमी के एक्सिडेंट को साजिश करार दे रहे हैं और इसकी जांच करने की मांग कर रहे हैं। एक ट्विटर यूजर ने लिखा, “इसकी जांच करो, यह एक हादसे के बजाए कोई घटना हो सकती है।” एक ने लिखा, “कहीं ये शमी को जड़ से उखाड़ फेंकने की गहरी साजिश तो नहीं?”

Investigate it, it could be an incident rather than an accident. — jeyanthkrishnan (@jeyanthkrishnan) March 25, 2018

Some one wants to end his career — Aditya Gupta (@researchAditya) March 25, 2018

Is there a deep rooted conspiracy to uproot him ? — Hameed Pasha (@whitecrescent) March 25, 2018

वहीं कई यूजर्स इसके पीछ शमी की पत्नी हसीन जहां का हाथ होने का शक जता रहे हैं। एक ने लिखा, “बीवी ने कराया होगा।” एक ने लिखा, “मैं समझता हूं कि यह दुर्घटना होने के बजाए योजना के तहत किया गया हमला है।” वहीं कई लोग शमी के जल्दी ठीक होने की प्रार्थना भी कर रहे हैं और कह रहे हैं कि वे उन्हें जल्द ही दिल्ली डेयरडेविल्स के लिए गेंदबाजी करते हुए देखना चाहते हैं। आपको बता दें कि शमी की पत्नी हसीन जहां ने उनपर मैच फिक्सिंग का भी आरोप लगाया था, जिसके बाद बीसीसीआई ने अपनी जांच पूरी कर शमी को क्लीन चिट दे दी थी। शमी आईपीएल सीजन 11 के लिए खेलने जा रहे हैं लेकिन उनकी चोट को लेकर अभी यह कहा नहीं जा सकता कि शमी 7 अप्रैल से शुरू होने वाले आईपीएल मैचों में खेलेंगे या नहीं।

Biwi ne karwaya hoga — ved prakash (@vedpaaji) March 25, 2018

Hindi News से जुड़े अपडेट और व्‍यूज लगातार हासिल करने के लिए हमारे साथ फेसबुक पेज और ट्विटर हैंडल के साथ गूगल प्लस पर जुड़ें और डाउनलोड करें Hindi News App