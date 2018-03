पत्नी के आरोपों को नकार ट्रोल हो रहे मोहम्मद शमी, लोग दे रहे अजीबोगरीब सलाह

भारतीय क्रिकेट टीम के तेज गेंदबाज मोहम्मद शमी सोशल मीडिया में ट्रोल हो रहे हैं। मंगलवार को शमी की पत्नी हसीन जहां ने उनपर बेहद गंभीर आरोप लगाए थे। हसीन जहां का कहना है कि मोहम्मद शमी उनके साथ मार-पीट करते हैं साथ ही उनके तमाम दूसरी महिलाओं के साथ अवैध संबंध भी हैं। शमी की पत्नी ने अपने फेसबुक अकाउंट से एक के बाद एक कई पोस्ट लिख कर शमी पर आरोपों की बौछार कर दी है। हसीन जहां ने पति शमी के दूसरी लड़कियों के साथ कुछ व्हाट्सएप चैट के स्क्रीनशॉट्स भी शेयर किये। हसीन जहां ने ये आरोप भी लगाया कि शमी जहां भी खेलने जाते हैं वहां लड़कियों से संबंध बनाते हैं। पत्नी के इन आरोपों पर शमी ने अपना पक्ष रखते हुए कहा कि ये उनके खिलाफ किसी की साजिश है। शमी ने कहा कि इस तरह के आरोप लगाकर मेरी पर्सनल लाइफ और खेल, दोनों को खराब करने की कोशिश की जा रही है।

Hi

I'm Mohammad Shami.

Ye jitna bhi news hamara personal life ke bare may chal raha hai, ye sab sarasar jhut hai, ye koi bahut bada humare khilap sajish hai or ye mujhe Badnam karne or mera game kharab karne ka kosis ki ja rahi hai.

— Mohammad Shami (@MdShami11) March 7, 2018