दिल्ली में यूपीएससी की तैयारी कर रहे मोहम्मद मिनाज की कहानी इन दिनों सोशल मीडिया पर चर्चा में है। बिहार के दरभंगा से कुछ साल पहले देश की राजधानी पहुंचे मिनाज के पास रहने के लिए अपना कमरा तो दूर, कोई ठिकाना भी नहीं है। वह जिस पुस्तकालय में पढ़ते हैं, वहीं सो जाते हैं। कपड़े लाइब्रेरी के लॉकर में रखते हैं और खाने के लिए गुरुद्वारे पर निर्भर हैं।

मिनाज का सपना यूपीएससी परीक्षा पास कर सरकारी नौकरी हासिल करना है। वायरल वीडियो में उन्होंने अपनी जिंदगी की मुश्किलों के बारे में बताया है। पढ़ाई में अच्छे होने के बावजूद आर्थिक तंगी ऐसी है कि उन्हें प्रतियोगी परीक्षा की तैयारी के साथ रोजमर्रा की बुनियादी जरूरतों के लिए भी संघर्ष करना पड़ रहा है।

पुस्तकालय की कुर्सी पर ही सोते हैं

अपना खर्च चलाने के लिए मिनाज पार्ट टाइम जॉब की तरह लोगों को बैंक खाते खोलने में मदद करते हैं। बाकी समय वह पुस्तकालय में पढ़ाई करते हैं। घंटों की तैयारी के बाद वह अक्सर पुस्तकालय की कुर्सी पर ही सो जाते हैं। ऐसा इसलिए क्योंकि उनके पास किराए पर कमरा लेने के लिए पैसे नहीं हैं।

अपने खाने-पीने का खर्च नहीं उठा पाने की वजह से वह रोजाना गुरुद्वारे में भोजन करते हैं। वह भी सिर्फ एक बार। क्योंकि गुरुद्वारा पुस्तकालय से दूर है, इसलिए बाकी समय अक्सर वह भूखे ही रह जाते हैं। नहाने के लिए वह मजनू का टीला जाते हैं। पुस्तकालय का एक लॉकर ही उनकी अलमारी जैसा है, जिसमें वह अपने कपड़े और अन्य सामान रखते हैं। मिनाज ने वायरल वीडियो में यह सब बताया।

यह वीडियो वायरल हो गया है और इस पर लोगों की ढेरों प्रतिक्रियाएं आ रही हैं। एक यूजर ने लिखा, “मेरा विवादास्पद विचार यह है कि ऐसा लगता है कि उसे कष्ट सहने की इतनी लत लग गई है कि उसने दूसरे विकल्पों पर विचार करना भी बंद कर दिया है, ऐसे विकल्प जो उसे वर्तमान स्थिति से थोड़ी राहत दे सकते हैं, क्योंकि यूपीएससी या किसी भी परीक्षा को पास करने के लिए मानसिक रूप से स्वस्थ होना जरूरी है। मैं उसकी आंखों में देख सकता हूं कि वह मानसिक रूप से बहुत परेशान है, इसलिए मुझे नहीं लगता कि जीने का यह तरीका सही है।”

एक अन्य यूजर ने टिप्पणी की, “अधिकारी बनने का यह सफर बहुत लंबा है और इसमें अनगिनत बाधाएं आती हैं, इसीलिए यूपीएससी परीक्षा देनी पड़ती है।” तीसरे यूजर ने प्रतिक्रिया दी, “मुझे उम्मीद है कि उसे वो सब कुछ मिलेगा जिसका वो हकदार है।”

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कनाडा के एक कंटेंट क्रिएटर की स्टोरी इन दिनों सोशल मीडिया पर खूब वायरल हो रही है। यह कहानी डिजीटल मीडिया के बढ़ते दौर की सबसे बड़ी उदाहरण है। नियो नाम के एक युवा ने पढ़ाई खत्म करने के बाद नौकरी के लिए आवेदन किया। कोई अच्छे से अच्छा सब्र वाला इंसान नौकरी के लिए जब अप्लाई करता है तो 1-2 असफलता के बाद ही टूट जाता है और निराशा भरी चीजें दिमाग में आने लगती हैं, लेकिन नियो ने 326 नौकरियों के लिए आवेदन किया और उसके बाद भी उसे नौकरी नहीं मिली। पूरी खबर पढ़ने के लिए यहां पर करें क्लिक