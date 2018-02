ऑस्‍ट्रेलिया की विक्‍टोरियन सरकार ने मेलबर्न के श्री शिव-विष्‍णु मंदिर के जीर्णोद्धार के लिए 1 लाख 60 हजार डॉलर (1,03,67,280 रुपए) का फंड जारी किया है। कल्‍चरल एंड हेरिटेज सेंटर के तौर पर शुरू हुए इस मंदिर का निर्माण 1994 में पूरा हुआ। पीटीआई के अनुसार, इस मंदिर को दक्षिणी गोलार्द्ध का सबसे बड़ा मंदिर कहा जाता है। विक्‍टोरिया की बहु-सांस्‍कृतिक मामलों की मंत्री रॉबिन स्‍कॉट ने 16 फरवरी को मंदिर का दौरा करते समय इस सहायता का एलान किया। इस फंड के जरिए मंदिर के ड्राइव-वे और एंट्री प्‍वॉइंट्स को अपग्रेड किया जाएगा। इसके अलावा 300 गाड़‍ियों की पार्किंग की व्‍यवस्‍था भी की जाएगी। इस प्रोजेक्‍ट से कैरम डाउंस के हजारों हिंदुओं को लाभ पहुंचने की उम्‍मीद है। पूर्व क्रिकेटर मोहम्‍मद कैफ ने विक्‍टोरियन सरकार के इस फैसले की सराहना करते हुए इसे ‘असली सेक्‍युलरिज्‍म’ बताया है। कैफ ने इसके साथ मंत्री के दौरे की कुछ तस्‍वीरें भी पोस्‍ट की हैं। कैफ के ट्वीट पर कुछ यूजर्स ने इस्‍लामिक कट्टरपंथियों पर चुटकी लेते हुए कहा कि ‘इस ट्वीट पर फतवा आता ही होगा।’

In Australia, Victoria government announced funding of $160,000 for a Shiva Vishnu Temple, the largest Hindu temple in the southern hemisphere.

This is what is true secularism ! pic.twitter.com/iV7ax4uR0m — Mohammad Kaif (@MohammadKaif) February 23, 2018

कैफ के ट्वीट पर प्रशांत ने कहा, ”आपके विचारों और बोल्‍डनेस के लिए आपका सम्‍मान करता हूं। आप वह क्रिकेटर हैं, जिसने हमारा बचपन शानदार बनाया और आक्रामक फील्डिंग का युग शुरू किया।” एक अन्‍य यूजर ने लिखा, ”मैं एक भारतीय हूं और मैं इसका सम्‍मान करता हूं, मगर यह सेक्‍युलरिज्‍म नहीं है। वे केवल ऑस्‍ट्रेलिया में भारतीय समुदाय का तुष्‍टीकरण कर रहे हैं। तुष्‍टीकरण की राजनीति हमेशा घातक होती है, चाहे वह भारत में हो या ऑस्‍ट्रेलिया में, हमें इसका विरोध करना चाहिए।”

Bhai fatva ata hoga. Meri trf s unko do thappad mrna apni boli s.. Jai Hind.. — Prasoon Tripathi (@PrasoonTripat17) February 23, 2018

Respect you for your views n boldness sir. The cricketer who made our childhood awesome and starting the era of aggressive fielding — Prashant (@pgspady) February 23, 2018

I am an Indian I respect it but this is not Secularism, they are only appeasing Indian community in Australia. Appeasement politics always dangerous weather it’s in India or Australia we should oppose it — Smiling ME (@prashantpu4) February 23, 2018

Government should never fund religious institutes..be it a mandir masjid or church. — kaushik pathak (@kaushiktweeting) February 23, 2018

That decision may be political but this tweet of yours is definitely secular…more power to you — anuragrathore (@anuragstwit) February 23, 2018

गोविंद शर्मा नाम के शख्‍स ने कहा, ”आप जैसे लोग सच्‍चे सेक्‍युलर हैं।” अनुराग राठौड़ ने लिखा, ”फैसला भले ही राजनैतिक हो, मगर आपका यह ट्वीट जरूर सेक्‍युलर है।” एक अन्‍य यूजर ने कहा, ”कैफ जी, आपको देखकर लगता है कि इस देश में एक ही मजहब है, इंसानियत। सेक्‍युलरिज्‍म या किसी और नाम पर उसको हम कभी भी गिरने नहीं देंगे।”

Why is their govt funding a religious site? Do they fund churches and mosques too? This isn’t secularism, this is just minority appeasement. I am a Hindu and even I don’t support this move. — झोलाछाप डॉक्टर (@BasedMax) February 23, 2018

It is worst idea. Governments must not fund to any religious structure or events. Let that community spend their own money for it. — AA (@imaaansari) February 23, 2018

And person like you are True Seculars — Govind Sharma (@rishu_1809) February 23, 2018

Fatwa coming soon —INDIAN (@Sjeethindu) February 23, 2018

Kaifji, aapko dekh ke lagta hai is desh mein ek hi majhab hai. Insaaniyat. Secularism ya kisi aur naam par usko hum kabhi bhi nahi girne denge. Proud of Bharat. Proud of Bharatvasis. — Brown Man in White World (@RKoyyala) February 23, 2018

