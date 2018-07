जिम्बाब्वे में खेली गई टी20 ट्राईसीरीज में ऑस्ट्रेलिया को पीटकर पाकिस्तान ने खिताब अपने नाम कर लिया है। लेकिन पूर्व भारतीय खिलाड़ी मोहम्मद कैफ पाकिस्तान को सीरीज जीतने पर शुभकामना देकर ट्रोल्स के निशाने पर आ गए हैं। बता दें कि मोहम्मद कैफ ने एक ट्वीट कर पाकिस्तानी टीम को जीत की बधाई दी थी। अपने ट्वीट में मोहम्मद कैफ ने लिखा कि टी20 सीरीज के फाइनल में ऑस्ट्रेलिया को हराकर सीरीज जीतने वाले पाकिस्तान को बधाई। फक्र जमान की बेहतरीन इनिंग्स, आने वाले वक्त के बड़े मैच विनर, बधाई।

अब कैफ के इस ट्वीट पर लोगों ने उन्हें ट्रोल करना शुरु कर दिया है। कुछ यूजर जहां कैफ के पाकिस्तान प्रेम पर सवाल उठा रहे हैं, वहीं कुछ यूजर्स ने उनका समर्थन भी किया।

Well done to Pakistan on winning the T20 series final against Australia. Great innings from Fakhar Zaman , looks a big match player.

Congratulations #PakvAus

— Mohammad Kaif (@MohammadKaif) 8 July 2018