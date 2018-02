आईपीएल 2018 में एक कश्मीरी खिलाड़ी भी आपको मैदान में लंबे लंबे छक्के मारते नजर आ सकता है। पेशे से गार्ड और सिर्फ 60 रुपए दैनिक कमाई करने वाले मंजूर अहमद डार को 20 लाख रुपए में किंग्स इलेवन पंजाब ने खरीदा है। डार आईपीएल में शामिल होने वाले एकलौते कश्मीरी खिलाड़ी हैं। उनके आईपीएल में चुने जाने से पूरे कश्मीर में खुशी की लहर हैं। बधाई देने के लिए उनके घर पर लोगों का तांता लगा हुआ है। ऐसा ही एक खुशी का वीडियो पूर्व क्रिकेटर मोहम्मद कैफ ने शेयर किया है।

What a wonderful feeling it must be for Manzoor Dar to watch the celebrations.If instead of a gun,the youth pick up a bat,if instead of stones,the youth pick up a ball,the atmosphere in Kashmir will become beautiful.They need to be encouraged to play a sport & govt should support pic.twitter.com/BppeduLPye

— Mohammad Kaif (@MohammadKaif) February 1, 2018