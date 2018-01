पद्मावत को लेकर मॉडल पूनम पांडे ने किया ऐसा ट्वीट कि मजे लेने लगे लोग

संजय लीला भंसाली की बहुप्रतिक्षित फिल्म ‘पद्मावत’ भारी विवादों और विरोध के बाद आखिरकार 25 जनवरी को देशभर में रिलीज हो गई। रिलीज़ होने से पहले और बाद में भी इस फिल्म को लेकर सड़कों पर राजपूत संगठनों द्वारा जमकर बवाल काटा जा रहा है। कई जगह सिनेमाघरों में तोड़फोड़ और आगजनी भी हुई है। 16वीं शताब्दी के कवि मलिक मुहम्मद जायसी की कृति ‘पद्मावत’ पर आधारित इस फिल्म को दुनियाभर में काफी पंसद किया जा रहा है और यही वजह है कि फिल्म तीन दिनों में कुल 83 करोड़ रुपये की कमाई कर ली है, और ऐसा उम्मीद भी किया जा रहा है कि रविवार तक यह 100 करोड़ का आंकड़ा भी पार कर लेगी। फिल्म में दीपिका पादुकोण, रणवीर सिंह और शाहिद कपूर मुख्य भूमिकाओं में हैं।

इस फिल्म को लेकर बॉलीवुड के कई सितारों ने अपनी प्रतिक्रियाएं दीं। लेकिन इन सबके बीच इंटरनेट सेंसेशन व मॉडल पूनम पांडे ने ‘पद्मावत’ पर एक मजेदार ट्वीट किया है। पूनम पांडे ने ट्वीट करते हुए लिखा, ‘आज ‘पद्मावत’ देखने जा रही हूं, इसे जरूर टीवी शो ‘खतरों के खिलाड़ी’ में टास्क होना चाहिए।’

Going to watch Padmaavat today should be a task in a TV series like KHATRON KE KHILADI. #Fear#Factor#PadmaavatRow

