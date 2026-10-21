उत्तर प्रदेश के मुजफ्फरनगर से दिल दुखाने वाली खबर है, यहां बाइक सवार की जेब में मोबाइल फट गया जिससे वह जमीन पर गिर पड़ा और उसकी मौत हो गई। इस हादसे ने एक हंसते-खेलते परिवार की खुशियां छीन लीं। शख्स की छह साल की बेटी और 3 साल का बेटा है जिनके सिर से पिता का साया छिन गया। मामले की सोशल मीडिया पर काफी चर्चा हो रही है, चलिए बताते हैं कि कैसे क्या हुआ था।

दरअसल, जेब में रखा मोबाइल फोन फटने के बाद 40 साल के विकास की चलती मोटरसाइकिल से गिर गए और उनकी मौत हो गई, उनके सिर में गंभीर चोट लगी थी। मामले में ककरौली थाना प्रभारी विजय कुमार ने बताया कि घटना मंगलवार शाम थाना क्षेत्र में हुई। उन्होंने यह भी बताया कि विकास खाई खेड़ी चीनी मिल में कर्मचारी था।

नई कार को शोरूम से निकालते ही शख्स ने बाइक सवार को मारी टक्कर, लोहे की ग्रिल तोड़ते हुए निकला- CCTV में कैद हुआ मंजर

जेब में फोन फटने से सड़क पर गिरे विकास

अधिकारी आगे ने बताया कि मोबाइल फोन फटने के बाद विकास ने मोटरसाइकिल पर से नियंत्रण खो दिया और सड़क पर गिर गया। विकास के सिर में चोट लगी थी और उसे अस्पताल ले जाया गया, जहां चिकित्सकों ने उसे मृत घोषित कर दिया। अधिकारी ने बताया कि पुलिस मामले की जांच कर रही है।

मां को ननिहाल छोड़कर लौट रहे थे विकास

रिपोर्ट के अनुसार, विकास अंतल देर शाम अपनी मां को माजरा गांव ननिहाल छोड़कर लौट रहे थे उसी समय यह हादसा हुआ और उनकी जान चली गई। परिजन उनके घर लौटने का इंतजार कर रहे थे हादसे की खबर सुनते ही वे टूट गए। बच्चे इस हादसे पर यकीन नहीं कर पा रहे हैं कि अब उनके पापा नहीं रहे।

कर्नाटक में नई कार को शोरूम से निकालते ही शख्स ने बाइक को मारी टक्कर, CCTV में कैद हुआ मंजर

कर्नाटक में एक शख्स ने शोरूम से अपनी नई कार निकाली और कुछ सेंकड में ही सड़क पर जा रही मोटरसाइकिल को टक्कर मार दी। बाइक पर दो लोग सवार थे, जिससे दोनों गंभीर रूप से घायल हो गए। घटना का वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है, फिलहाल पुलिस ने CCTV में कैद हुए इस हादसे की जांच शुरू कर दी है, मामला सागर कस्बे का है। और अधिक पढ़ने के लिए यहां क्लिक करें…