हाल ही में मिस कोहिमा ब्यूटी पीजेंट 2019 का आयोजन किया गया था। इस ब्यूटी कंटेस्ट का एक वीडियो सोशल मीडिया में वायरल हो रहा है। वायरल वीडियो पर सोशल मीडिया यूजर्स में बहस सी छिड़ गई है। दरअसल हुआ ये कि इस ब्यूटी कंटेस्ट में सवाल जवाब वाले सेशन में एक कंटेस्टेंट से पीएम मोदी पर एक सवाल पूछा गया। कंटेस्टेंट ने इस सवाल के जवाब में जो बात कही उसे सोशल मीडिया में शेयर किया जा रहा है। कुछ लोग इस लड़की की तारीफ कर रहे हैं तो कुछ लोग इसकी निंदा भी कर रहे हैं।

मिस कोहिमा ब्यूटी पीजेंट 2019 की सेकंड रनर अप रहीं विकुनुओ साचु (Vikuonuo Sachu)। इनकी उम्र 18 वर्ष बताई जा रही है। ब्यूटी कंटेस्ट को जज कर रहे पैनल द्वारा विकुनुओ साचु से पूछा गया- अगर उन्हें पीएम नरेंद्र मोदी ने बातचीत के लिए बुलाया तो वे उन्हें क्या कहेंगी?

जजों के सवाल के जवाब में विकुनुओ साचु ने कहा- अगर मुझे भारत के प्रधानमंत्री ने इंवाइट किया तो मैं उन्हें गाय से ज्यादा महिलाओं पर फोकस करने को कहूंगी। विकुनुओ का जवाब सुन वहां मौजूद कई लोग हंसने लगे। हालांकि इस सवाल जवाब राउंड का वीडियो सोशल मीडिया में वायरल होने लगा।

वीडियो पर लोगों की मिलीजुली प्रतिक्रियाएं आ रही हैं। बहुत से लोग विकुनुओ साचु की तारीफ करते हुए लिख रहे हैं कि उन्होंने बढ़िया जवाब दिया है। वहीं बहुत से लोग ये भी लिख रहे हैं कि पीएम तो पहले से महिलाओं का ध्यान रख रहे हैं। ऐसे लोग कह रहे हैं कि उन्होंने वित्त और रक्षा मंत्रालय जैसे महत्वपूर्ण विभागों की जिम्मेदारी भी तो एक महिला को ही सौंपी थी। देखें वीडियो और पढ़ें कमेंट:

Miss Kohima (Nagaland) 2019 beauty pageant contestant was asked:

‘If PM of our country Modi invites you to chat with him, what would you say?”

She replied: “If I were invited by the PM of India, I would tell him to focus more on women instead of cows.” pic.twitter.com/SOh3K3HgdA

