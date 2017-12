जासूसी के कथित आरोप में पाकिस्तान की जेल में बंद भारतीय नागरिक कुलभूषण जाधव से उनकी मां और पत्नी ने कड़ी सुरक्षा के बीच सोमवार (25, दिसंबर) को पाकिस्तान विदेश कार्यालय में मुलाकात की। रिपोर्ट के अनुसार, 30 मिनट की यह मुलाकात भारतीय उप उच्चायुक्त जेपी सिंह की मौजूदगी में 1 बजकर 48 मिनट पर शुरू हुई। विदेश कार्यालय के प्रवक्ता मोहम्मद फैसल ने इस मुलाकात की तस्वीरें भी शेयर की हैं। साथ ही उन्होंने ट्वीट भी किया है। इसमें उन्होंने लिखा, ‘कमांडर कुलभूषण जाधव और उनके परिवार के बीच मीटिंग चल रही है।’ फैसल द्वारा शेयर की जाधव और उनके परिवार की भावुक तस्वीरों पर पाकिस्तान और भारत के सोशल मीडिया यूजर्स आपस में भिड़ गए। ट्वीट्स में इस मुलाकात को पाकिस्तान यूजर्स जहां मानवीय बता रहे हैं तो भारतीय यूजर्स ने पाकिस्तान सरकार को निशाने पर लिया है।

देखें ट्वीट्स-

Meeting between Commander Kulbushan Jhadev & his family in progress pic.twitter.com/THG925V1fO — Dr Mohammad Faisal (@ForeignOfficePk) December 25, 2017

@SushmaSwaraj Ji request you to provide medical access to all Pakistanis national with a glass window between doctors and patient.. this is heart breaking — Aaryaa (@dho_dala) December 25, 2017

He is a spy a terrorist killer of many innocents — Usman Younas (@USmaanHaider) December 25, 2017

If he is a terrorist provide him counsler access / prove it in international court and hang him — Aaryaa (@dho_dala) December 25, 2017

He is a Terrorist, not chief guest…. — Paracha (@Paracha_Pk) December 25, 2017

My courts have declared him Terrorist,enough for me — Paracha (@Paracha_Pk) December 25, 2017

Pakistan minister’s r not allowing his wife and mother to meet him personally, glass window is there in between .

And our @SushmaSwaraj giving medical visa to these 100s of Pakistani people. #shame #KulbhushanJadhav — Rajni patil (@indian_patil) December 25, 2017

India will never ever treat such that Pakistan give respect to thier intelegnece commander Kalbhoshan..

Shame on you India. — Adil Anwar (@AdilAnw50648014) December 25, 2017

You forget history: India returned more then 90,000 Pak soilders after Bangladesh war. India still allowing Pak paitents to come India for treatment without Glass. — mihir gautam (@mihirg) December 25, 2017

Dear.

Leave the past stories. At the time of seperation thousands of lives destroyed between of us (Pakistan & India).

Today just check it out that Kulbhushan is a intelegence from your side and pakistan has gave respect to his family and him along. — Adil Anwar (@AdilAnw50648014) December 25, 2017

इससे पहले विदेश कार्यालय के प्रवक्ता मोहम्मद फैसल ने इस मुलाकात से पहले जाधव की मां अवंति और उनकी पत्नी की तस्वीर ट्वीट की थी। उन्होंने कहा था कि ‘दोनों पाकिस्तान विदेश मंत्रालय में आराम से बैठी हैं। हमने अपनी प्रतिबद्धता निभाई है।’ पहले के एक अन्य ट्वीट में फैसल ने कहा था कि पाकिस्तान के संस्थापक मुहम्मद अली जिन्ना की पुण्यतिथि के अवसर पर मानवीय आधार पर यह इजाजत दी गई है।

बता दें कि पाकिस्तान ने तीनों की सुरक्षा के लिए शॉर्प शूटर, पाकिस्तान रेंजर्स और दूसरे अर्द्धसैनिक बलों को तैनात किया था। जिस रास्ते में विदेश मंत्रालय का दफ्तर स्थित है वहां आम लोगों के आने-जाने पर रोक लगा दी गई। विदेश मंत्रालय के दफ्तर के बाहर मीडिया का जबर्दस्त जमावड़ा भी था।

