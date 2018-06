सड़क पर कूड़ा फेंकने वाले युवक का वीडियो सोशल मीडिया पर पोस्ट करने के बाद ट्विटर यूजर्स का एक धड़ा विराट और अनुष्का कोहली को ट्रोल करना लगा।वीडियो में कैद युवक ने अनुष्का शर्मा पर गलत व्यवहार करने तो उसकी मां ने निजता भंग करने तथा सुरक्षा खतरे में डालने का आरोप लगाया। यह देख केंद्रीय गृहराज्य मंत्री किरेन रिजिजू ने सोमवार को अनुष्का और विराट कोहली के समर्थन में उतरे। उन्होंने ट्वीट कर यह आरोप खारिज किया कि विराट और अनुष्का ऐसे वीडियो के जरिए पब्लिसिटी चाहते हैं। मंत्री ने कहा कि वे पब्लिसिटी नहीं प्राइवेसी चाहते हैं। हमारा आचरण हमारी मानसिकता दर्शाता है। सिविक सेंस(नागरिक भावना) सामाजिक आचार है, यह धन और शिक्षा से ही नहीं हासिल होती। आइए हम भारत को स्वच्छ बनाएं।

दरअसल 16 जून को विराट कोहली ने अपने ट्विटर हैंडल पर एक वीडियो पोस्ट किया, जिसमें अनुष्का शर्मा कार में बैठे युवक को रोककर उसे सड़क पर कचरा फेंकने पर फटकार लगाते हुए नसीहत दे रहीं हैं। इस पर ट्विटर यूजर्स के एक तबके ने खिल्ली उड़ाई थी। लोगों ने कहा कि ऐसे वक्त में वीडियो कौन बनाता है। वहीं कुछ लोगों ने युवका का चेहरा धुंधला कर वीडियो पोस्ट करने की नसीहत दी थी।

C’mon, Virat & Anushka need publicity!! They would rather crave for privacy!! Our conduct reflects our mentality. Civic sense is social ethics and ethical behaviour doesn’t come with wealth & education. Let’s keep India clean. #SwachhBharat

जबकि कुछ सोशल मीडिया यूजर्स ने कहा था कि वीडियो में तो युवक कचरा फेंकता दिख ही नहीं रहा है, सिर्फ अनुष्का शर्मा नसीहत देतें नजर आ रहीं हैं। युवक अरहान की मां गीतांजलि ने अपनी इंस्टाग्राम पोस्ट में विराट और अनुष्का पर बेटे की जान खतरे में डालने का आरोप लगाया। कहा कि उन्हें वीडियो पोस्ट करते समय चेहरा धुंधला कर देना चाहिए था।

Saw these people throwing garbage on the road & pulled them up rightfully. Travelling in a luxury car and brains gone for a toss. These people will keep our country clean? Yeah right! If you see something wrong happening like this, do the same & spread awareness. @AnushkaSharma pic.twitter.com/p8flrmcnba

— Virat Kohli (@imVkohli) June 16, 2018