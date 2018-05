VIDEO: खेल मंत्री राज्यवर्धन राठौर ने विराट कोहली, ऋतिक रोशन और साइना नेहवाल को किया ‘चैलेंज’

ओलंपिक रजत पदक विजेता रह चुके खेल मंत्री राज्यवर्धन सिंह राठौर फिटनेस को बहुत महत्व देते हैं और वह चाहते हैं कि जिस तरह से वह फिट हैं, वैसे ही देश का हर युवा फिट हो जाए और देश की सेवा करे। राठौर का मानना है कि जब तक देश के लोग फिट नहीं रहेंगे देश भी फिट नहीं रहेगा, इसलिए देश का हित लोगों के स्वस्थ रहने में ही है। मंगलवार को राठौर ने युवाओं के फिटनेस का मंत्र देने के लिए सोशल मीडिया का सहारा लिया और एक बेहद खास वीडियो पोस्ट किया। इसके साथ ही उन्होंने बॉलीवुड एक्टर ऋतिक रोशन, क्रिकेटर विराट कोहली और बैडमिंटन स्टार साइना नेहवाल को भी फिटनेस चैलेंज देते हुए उनसे फिटनेस मंत्र पूछा है और सोशल मीडिया पर वीडियो डालने का चैलेंज दिया है। खेल मंत्री द्वारा पोस्ट की गई वीडियो में वह अपने ऑफिस के अंदर पुश-अप्स करते नजर आ रहे हैं। वीडियो में राठौर कह रहे हैं कि वे फिट रहने की प्रेरणा प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी से लेते हैं।

उन्होंने कहा, ‘मैं जब भी प्रधानमंत्री जी को देखता हूं तो उनसे प्रेरित होता हूं। एक जबरदस्त ऊर्जा है उनके अंदर, वे दिन-रात काम करते हैं और चाहते हैं कि पूरा भारत फिट हो जाए। अब मैं उनसे प्रेरित होकर अपने काम में थोड़ा सा व्यायाम शामिल कर लेता हूं। आपके फिटनेस का मंत्र क्या है? एक वीडियो बनाइए, फोटो लीजिए और सोशल मीडिया पर डालिए, ताकि सोशल मीडिया पर डालिए, ताकि पूरा देश प्रेरित हो जाए। आइए हम सब मिलकर एक फिट इंडिया बनाएं… हम फिट तो इंडिया फिट।’ इसके साथ ही उन्होंने यूजर्स से अपील की है कि वे अपने दोस्तों को भी फिटनेस चैलेंज दें।

Post pictures and videos of how you keep yourself fit and send a #FitnessChallenge to your friends on social media. Here's my video and I challenge @iHrithik , @imVkohli & @NSaina to join in pic.twitter.com/pYhRY1lNEm

बता दें कि साइना नेहवाल ने राज्यवर्धन राठौर का फिटनेस चैलेंज स्वीकार करते हुए एक वीडियो पोस्ट किया है। इस वीडियो में वह डेड लिफ्टिंग करते दिखाई दे रही हैं। साइना का कहना है कि वह खुद को फिट रखने के लिए डेड लिफ्टिंग किया करती हैं। इसके साथ ही उन्होंने खेल मंत्री को फिटनेस चैलेंज देने के लिए थैंक्यू भी कहा। वहीं उन्होंने राणा दुग्गाबती, पीवी सिंधु और गौतम गंभीर को फिटनेस चैलेंज दिया।

Thank u so much @Ra_THORe sir for challenging me ..#HumFitTohIndiaFit

Post pictures and videos of how you keep yourself fit and send a #FitnessChallenge to your friends on social media. Here's my video and I challenge @RanaDaggubati @Pvsindhu1 and @GautamGambhir pic.twitter.com/XEaJ9tPj2W

— Saina Nehwal (@NSaina) May 22, 2018