‘We are Gen-Z’ सोशल मीडिया पर एक लड़की का वीडियो वायरल हो रहा है जिसमें वह चिल्ला कर धमकी दे रही है कि “हम जेन जेड हैं” और हम ऐसी बकवास बर्दाश्त नहीं करेंगे।”

बताया जा रहा था कि यह वीडियो कश्मीर का है, मगर पड़ताल में सामने आया कि यह लद्दाख के मिनीमार्ग चेकपोस्ट का है।

वायरल हो रहे वीडियो में लड़की को सुरक्षाकर्मियों से बहस करते हुए देखा जा सकता है। ‘हम Gen Z हैं’ के कारण यह वीडियो चर्चा में आ गया है। इस वीडियो को एक्स पर रिपोस्ट करते हुए जम्मू-कश्मीर सीएम उमर अब्दुल्ला ने भी अपना रिएक्शन दिया है। चलिए बताते हैं कि पूरा मामला क्या है।

सोशल मीडिया पर वायरल हुए इस नए क्लिप में एक महिला मिनिमाग चेकपॉइंट पर सुरक्षाकर्मियों से बहस करती दिख रही है। यह घटना तब हुई जब रास्ते पर लगी पाबंदियों के कारण पर्यटकों को कई घंटों के लिए रोक दिया गया था।

क्या हुआ Minimarg Checkpost पर?

वीडियो में महिला का यह कहते हुए सुना जा सकता है, “हम Gen Z हैं। हम ऐसी बकवास बर्दाश्त नहीं करेंगे।” इसके बाद वह दूसरे पर्यटकों से पूछती है कि क्या वे पांच घंटे के इंतजार के बाद वहां से चले जाएंगे।

वीडियो में दिखने वाली कथित महिला वह इस बात की भी शिकायत करती है कि पर्यटक पैसे खर्च करके इस इलाके में घूमने आए थे और उनके साथ हो ऐसा बर्ताव किया जा रहा है जैसे कश्मीरियों के साथ किया जाता है, जो पाबंदी कश्मीरी लोग झेलते हैं वही टूरिस्ट के साथ हो रहा है।

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वायरल वीडियो में क्या है?

यह वायरल वीडियो तब सामने आया जब भारत में अमेरिकी राजदूत सर्जियो गोर ने बुधवार को श्रीनगर का दौरा किया और अब्दुल्ला से मुलाकात की। गोर ने कहा कि वाशिंगटन जम्मू-कश्मीर के लिए अपनी यात्रा सलाह पर फिर से विचार करेगा।

अब कारगिल के इस वायरल वीडियो पर उमर अब्दुल्ला ने कहा है कि “हम जेन जेड हैं” अब “जानते नहीं हो मेरा बाप कौन है” धमकी का नया वर्जन बन गय है। जम्मू-कश्मीर के मुख्यमंत्री उमर अब्दुल्ला ने बुधवार को कारगिल में एक चेकपॉइंट पर सुरक्षाकर्मियों से बहस करती हुई एक महिला पर्यटक के वायरल वीडियो पर प्रतिक्रिया देते हुए चेतावनी दी कि “Gen Z” (जेन ज़ेड) का इस्तेमाल धमकी के तौर पर करने से इस पीढ़ी के प्रति बनी अच्छी छवि तेज़ी से खराब हो सकती है।

इस तरह की हरकतों से Gen Z अपनी छवि की खराब कर रहे हैं। Gen Z के लिए लोगों का जो थोड़ा-बहुत अच्छा फील था, वो भी खत्म हो जाएगा अगर हर छोटी बात पर इसे धमकी की तरह इस्तेमाल करने लगेंगे।

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एक्स पर वीडियो पर प्रतिक्रिया देते हुए अब्दुल्ला ने लिखा कि “हम Gen Z हैं” कहना अब “जानते नहीं हो मेरा बाप कौन है” जैसा हो गया है। यह भारत में अक्सर झगड़े या बहस के दौरान अपना रसूख या हक जताने के लिए इस्तेमाल किया जाने वाला एक आम जुमला है। इस वीडियो पर लोगों ने भी जमकर कमेंट किया है औऱ कई ने महिला के इस रवैये को गलत बताया है, खैर, इस पर आपकी क्या राय है।

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नगर निगम में विपक्ष के नेता दीपक मुल्लू राठौर मंगलवार को जनसुनवाई में एक ऐसे शख्स को लेकर पहुंचे, जिसने कुत्ते का मास्क पहन रखा था। उन्होंने आवारा कुत्तों की नसबंदी प्रक्रिया में कथित अनियमितताओं को लेकर शिकायत दर्ज कराई। नगर निगम कार्यालय में हुए इस प्रदर्शन के वीडियो और तस्वीरें सोशल मीडिया पर वायरल होने के बाद इसकी चर्चा शुरू हो गई। और अधिक पढ़ने के लिए यहां क्लिक करें-

आप यह वीडियो यहां देख सकते हैं-