विराट को सनकी बुलाने वाले माइकल वॉन ने स्टीव स्मिथ को बताया बेस्ट तो लोगों ने लगा दी क्लास

इंग्लैंड के पूर्व कप्तान माइकल वॉन अक्सर भारतीय कप्तान विराट कोहली को सनकी के रूप में वर्णित करते रहे हैं। उन्होंने केवल कोहली ही नहीं इस शब्द का इस्तेमाल ऑस्ट्रेलियाई कप्तान स्टीव स्मिथ के लिए भी किया है, लेकिन वॉन ने स्मिथ की तारीफ करते हुए उन्हें विराट कोहली से अच्छा बल्लेबाज बता दिया है। वॉन ने अपने ट्विटर हैंडल पर लिखा “विराट कोहली खेल के सभी तीन फॉर्मेट में बेस्ट हैं लेकिन स्टीव स्मिथ टेस्ट मैचों में सबसे बेस्ट हैं। हालांकि मैं दोनों को एक ही टीम में पसंद करुंगा” वॉन ने यह ट्वीट शनिवार को खेले गए एशेज सीरीज के तीसरे टेस्ट के बाद किया जिसमें स्मिथ ने पहली पारी में नाबाद 229 रन बनाए।

वॉन के इस कमेंट ने दो बेहतरीन खिलाड़ियों की बल्लेबाजी की तुलना कर उनके फैन्स के बीच आक्रोश पैदा कर दिया है। वॉन के इस ट्वीट पर कोहली के प्रशंसक उन्हें बेस्ट बता रहे हैं, तो वहीं स्टीव के फैन्स उन्हें बेस्ट बता रहे हैं। एक ने लिखा विराट इस सदी के सबसे महान बल्लेबाज हैं और अबतक के सबसे बेस्ट भारतीय खिलाड़ी हैं। एक ने लिखा हैलो माइकल, मैं आपकी बात की प्रशंसा करता हूं लेकिन विराट कोहली की कोई तुलना नहीं है। वे एक बहुत ही शानदार परफॉर्मर हैं। स्टीव स्मिथ को बहुत सी चीजे सीखने की जरूरत है, स्मिथ एक अच्छे खिलाड़ी हैं लेकिन वे चैम्पियन नहीं हैं।

Virat is the greatest batsman of this century & probably the best Indian cricketer ever to have played the game. — Dr Fahad Alam (@DrFahadAlam) December 16, 2017

Hello Michael, I appreciate your views, but no compare with @imVkohli , he is stunning fabulous performer, @stevesmith49 need to learn lots of things, Smith is good cricketer but not Champion — Ashok Kumar Srivastava (@ashok_bhaavika) December 16, 2017

वहीं स्टीव स्मिथ की तारीफ करते हुए उनके एक फैन ने लिखा आपसे 100 प्रतिशत तक सहमत हूं, जब भारत ने ऑस्ट्रेलिया का दौरा किया था तो भारतीय गेंदबाज एक बार भी उन्हें आउट नहीं कर पाए थे। वे एक बहुत ही बढिया खिलाड़ी हैं। एक ने लिखा सर कृपया करके वाइन पीने के बाद इस तरह के शब्दों का इस्तेमाल न किया करें, प्लीज जब आप ठीक हों तब ट्वीट करें। इसी तरह कई ट्विटर यूजर्स ने माइकल वॉन के इस ट्वीट पर प्रतिक्रिया दी और उन्हें खूब खरीखोटी सुनाई।

100% agreed.. when India toured Australia Indian bowlers could not get him out once… he is a class player — Harry (@HarryJethw) December 16, 2017

Sir.. Never say these kind of words while having a glass of wine.. Please tweet when you are alright.. — Madhu Yadhav (@BalakaMadhu) December 16, 2017

