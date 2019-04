इंग्लैंड के पूर्व खिलाड़ी और कप्तान माइकल वॉन इन दिनों भारत में है। माइकल वॉन यहां आईपीएल में बतौर विशेषज्ञ शामिल हो रहे हैं और आईपीएल मैचेज के लिए देश के अलग-अलग शहरों की यात्रा कर रहे हैं। माइकल वॉन सोशल मीडिया पर भी काफी सक्रिय हैं और ट्वीट कर अपने कमेंट साझा करते रहते हैं। हालांकि उनके ताजा ट्वीट ने भारतीय यूजर्स को थोड़ा नाराज कर दिया है। दरअसल माइकल वॉन ने अपने ट्वीट में लिखा कि “उन्हें भारत में यात्राएं करने में बड़ा मजा आता है…आज सुबह की बात करें तो हमने सड़क के बीचों बीच हाथी, गाय, ऊंट, भेड़, बकरी और सूअर देखे।”

माइकल वॉन ने शायद हल्के-फुल्के अंदाज में यह ट्वीट किया, लेकिन भारतीय यूजर्स ने इस ट्वीट के लिए उन्हें आड़े हाथों ले लिया। भारतीय यूजर्स ने माइकल वॉन पर भारत और भारतीयों की बेइज्जती करने का आरोप लगाया। कुछ यूजर्स ने हालांकि माइकल वॉन की बात का समर्थन भी किया। बता दें कि माइकल वॉन भारत में यात्रा के दौरान ली गई तस्वीरों को भी अपने इंस्टाग्राम अकाउंट पर शेयर करते रहते हैं।

Love traveling in #India … So far this morning we have seen Elephants,Cows,Camels,Sheep,Goats & Pigs all in the middle of the road … #OnOn

Shows that he hasn’t traveled anywhere in India. . Animals don’t stand in the middle of the road and say hi to you in India. . Stop this stupid stereotyping. . https://t.co/g8D8jC7UcR

— Abhinav (@Alwarpet_Dragon) April 9, 2019