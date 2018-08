वेस्टइंडीज के दिग्गज खिलाड़ी रहे और मौजूदा कमेंटेटर माइकल होल्डिंग भारतीय क्रिकेट के प्रशंसक नहीं रहे हैं। शनिवार को एक बार फिर उन्होंने यह बात साबित कर दी। दरअसल माइकल होल्डिंग ने अपने एक बयान में भारतीय खिलाड़ियों का मजाक उड़ाया, जिससे भारतीय फैंस नाराज हो गए और उन्होंने सोशल मीडिया पर माइकल होल्डिंग को जमकर ट्रोल किया। दरअसल तीसरे टेस्ट मैच में भारतीय क्रिकेटर बांह पर काली पट्टी बांधकर खेलने उतरे हैं। दरअसल ऐसा उन्होने भारतीय टीम के पूर्व कप्तान और दिग्गज खिलाड़ी अजीत वाडेकर के निधन के चलते किया था। अजीत वाडेकर के निधन के चलते क्रिकेट जगत जहां उन्हे श्रद्धांजलि देने में व्यस्त है। वहीं माइकल होल्डिंग ने इसे लेकर आपत्तिजनक टिप्पणी कर दी। माइकल होल्डिंग जो कि भारत इंग्लैंड टेस्ट सीरीज में कमेंटरी कर रहे हैं। उन्होंने कमेंटरी के दौरान कहा कि “भारतीय खिलाड़ी सीरीज में 0-2 से पिछड़ने के कारण बांह पर काली पट्टी बांधकर खेल रहे हैं।”

माइकल होल्डिंग के इस घटिया मजाक ने भारतीय क्रिकेट फैंस को नाराज कर दिया। इसके बाद भारतीय फैंस ने सोशल मीडिया पर माइकल होल्डिंग की आलोचना शुरु कर दी। माइकल होल्डिंग को निशाना बनाकर किए गए ऐसे ही कुछ ट्वीट निम्न हैं।

Dear Michael Holding,

How does it felt when our Captain scored a double ton, a 3-match-old young lad scored a triple ton and an all-rounder who is no more a part of our tours scored a century against your team when they toured to India last time? Did they put on black armbands?

— DIVYANSHU (@MSDivyanshu) August 18, 2018