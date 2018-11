Michael Dertouzos Google Doodle: पहले ही भविष्यवाणी कर बता दिया था क्या कर सकता है कम्प्यूटर

डर्टौज़ोस के ही शब्द थे, 'अब तीन सौ साल पहले की गलती को ना दोहराएं'

उस वक्त उन्होंने कहा था कि हमने तीन सौ साल पहले गलती की थी जब तकनीक और मानवतावाद को अलग किया गया। मगर अब वक्त आ गया है कि दोनों को एक साथ लाया जाए। इसके लिए डर्टौज़ोस ने खुद कम्प्यूटर के इस्तेमाल और इसकी अपार संभावनाओं को आगे बढ़ाने के लिए खूब मेहनत की। एमआईटी लैबोरेटरी ऑफ कंप्यूटर साइंस के डायरेक्टर रहने तक उन्होंने RSA encryption, the spreadsheet, the NuBus, the X Window System, और इंटरनेट पर काफी काम किया।