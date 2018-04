IPL 2018: इस बार नहीं काम आई ‘प्रेयर आंटी’ की दुआ, देखिए MI की हार लोगों ने कैसे लिए मजे

दो साल बाद वापसी कर रही चेन्नई सुपरकिंग्स ने इंडियन प्रीमियर लीग (आईपीएल) के 11वें संस्करण का आगाज जीत के साथ किया है। उसने शनिवार (7 अप्रैल, 2018) को वानखेड़े स्टेडियम में खेले गए सीजन के पहले मैच में मौजूदा विजेता मुंबई इंडियंस को रोमांचक मुकाबले में एक विकेट से हरा दिया। मुंबई ने पहले बल्लेबाजी करते हुए चेन्नई के सामने 166 रनों का लक्ष्य रखा था। दो बार की पूर्व विजेता चेन्नई ने ड्वेन ब्रावो की 30 गेंदों में तीन चौके और सात छक्कों की पारी के अलावा चोटिल केदार जाधव की नाबाद 24 रनों की पारी के दम पर एक गेंद शेष रहते हुए लक्ष्य हासिल कर लिया।

एक समय चेन्नई की हार तय लग रही थी, लेकिन ब्रावो ने अंतिम ओवरों में तेजी से रन बटोर चेन्नई को जीत के करीब पहुंचा दिया। हालांकि 19वें ओवर की आखिरी गेंद पर आउट हो गए थे, लेकिन जाने से पहले उन्होंने इसी ओवर में जसप्रीत बुमराह पर तीन छक्के जड़े।

ब्रावो जब आउट हुए तब चेन्नई को एक ओवर में सात रनों की जरूरत थी। ऐसे में मांसपेशियों में खिंचाव के कारण 13वें ओवर की पांचवीं गेंद पर मैदान से बाहर गए जाधव ने वापसी की और आखिरी ओवर की चौथी गेंद पर छक्का और फिर पांचवीं गेंद पर चौका मार चेन्नई को जीत दिलाई। मैच का परिणाम सोशल मीडिया में भी खासा चर्चा का विषय रहा।

ट्विटर पर कई यूजर्स ने जमकर मजे लिए। कई यूजर्स ने मुंबई की प्रशंसक ‘प्रेयर आंटी’ की भी तस्वीर शेयर की, जिसमें उनकी दुआ इस बार काम नहीं आई। देखिए मुंबई की हार के बाद लोगों ने कैसे लिए मजे।

इस तस्वीर पर कई यूजर्स ने लिखा है कि आंटी की दुआ इस बार काम नहीं आई

