Maharashtra Government Formation: महाराष्ट्र में किसकी सरकार बनेगी इस बात पर कई दिनों से चला आ रहा सस्पेंस शनिवार सुबह खत्म हो गया। राज्य में बीजेपी और एनसीपी ने मिलकर सरकार बना ली है। बीजेपी के देवेंद्र फड़णवीस मुख्यमंत्री बने तो वहीं एनसीपी के अजित पवार ने उपमुख्यमंत्री पद की शपथ ली। हालांकि एनसीपी चीफ शरद पवार ने कहा है कि अजित पवार ने उनसे बिना बात किये बीजेपी के साथ गठबंधन किया है।

जहां शुक्रवार रात तक महाराष्ट्र के इस राजनीतिक रण से बीजेपी बिल्कुल गायब दिख रही थी वहीं शनिवार सुबह देवेंद्र फड़णवीस के सीएम बनने के बाद सोशल मीडिया में अमित शाह को नए जमाने का चाणक्य बताया जा रहा है। सोशल मीडिया यूजर्स शिवसेना की चुटकी लेते हुए अमित शाह की तारीफों के पुल बांध रहा है। देखिए लोग अमित शाह के लिए क्या-क्या बातें लिख रहे हैं:

Gonna tell my kids this guy was best finisher in the world

अमित चाणक्य भाई शाह

#MaharashtraPolitics#DevendraFadnavis pic.twitter.com/fLE96sU1WX — Rebel (@rebel6657) November 23, 2019

बीजेपी अध्यक्ष अमित शाह ने देश के पॉलीटिकल पंडितो को एक बार फिर फेल कर दिया — राहुल सिन्हा (@RahulSinhaZee) November 23, 2019

विश्वनाथन आनंद ने भी अमीत शाह के साथ शतरंज खेलने से इनकार कर दिया… — Hardik Bhavsar (@bhavsarhardiik) November 23, 2019

Gonna tell my kids if you want something, want it as badly as amit shah. — High beta (@HiighBeta) November 23, 2019

Gamechanger amitshah

Change game in midnight.. pic.twitter.com/SOV7isIzqw — Ansari saab (@faizanansaari71) November 23, 2019

Man of miracle @AmitShah Ji. That is why we called him as Chanakya.#MaharashtraGovtFormation https://t.co/EJFpl8wg5d — Nethaji (@Nethaji_tkm) November 23, 2019

बता दें कि महाराष्ट्र में बीजेपी और शिवसेना ने मिलकर चुनाव लड़ा था। बीजेपी विधानसभा चुनाव में सबसे बड़ी पार्टी बनकर सामने आई थी। बीजेपी को यहां 105 तो वहीं शिवसेना को 56 सीटें मिली हैं। दोनों की मिलाकर 161 सीटें मिलीं जबकि सरकार बनाने के लिए 146 सीटें ही जरूरी थीं। लेकिन शिवसेना ने तेवर दिखाते हुए बीजेपी से सीएम बनने की मांग कर डाली। बीजेपी ने शिवसेना की इस मांग को नकार दिया जिसके बाद शिवसेना और बीजेपी का गठबंधन टूट गया।

सरकार बनाने के लिए शिवसेना ने कांग्रेस और एनसीपी के साथ बातचीत शुरू की। कई बार तो लगा कि महाराष्ट्र में दोबारा चुनाव करवाने पड़ सकते हैं हालांकि बीते शुक्रवार को इस तरह की खबरें आने लगीं कि शिवसेना, एनसीपी और कांग्रेस मिलकर सरकार बनाने जा रहे हैं और उद्धव ठाकरे सीएम पद की शपथ लेंगे।

शनिवार सुबह अखबारों में भी इस तरह की खबरें छप गईं कि उद्धव महाराष्ट्र के अगले सीएम होंगे। लेकिन हुआ इसके एकदम उलट। शनिवार सुबह बीजेपी ने एनसीपी के साथ मिलकर सरकार बना ली। 8 बजे तक फड़णवीस और अजित पवार ने शपथ भी ले ली।

