राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद, उपराष्ट्रपति एम.वेंकैया नायडू और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने सोमवार को क्रिसमस के मौके पर राष्ट्र को बधाई दी। कोविंद ने ट्वीट कर कहा, “सभी साथी नागरिकों को विशेष रूप से ईसाई भाइयों एवं बहनों को क्रिसमस की बधाई। यह त्योहार परिवार और समाज में खुशियां लेकर आए।” इस मौके पर नायडू ने ट्वीट कर कहा, “क्रिसमस के इस पावन अवसर पर नागरिकों को बधाई। यह त्योहार करुणा और क्षमा के मूल्यों में हमारे विश्वास को बढ़ाता है और ईसा मसीह की मानवता की सीख की तसदीक करता है। यह त्योहार आपके जीवन में शांति, सौहार्द और खुशियां लेकर आए।” मोदी ने भी इस अवसर पर ट्वीट कर कहा, “सभी को क्रिसमस की बधाई। हमें ईसा मसीह की शिक्षाएं याद हैं।” कांग्रेस अध्यक्ष राहुल गांधी ने भी ट्वीट कर कहा, “सभी को क्रिसमस की शुभकामनाएं। यह त्योहार खुशी, प्यार और गर्मजोशी से भरा हो।” ईसा मसीह का जन्मदिन 25 दिसंबर को हुआ था और इसलिए हर साल इसी दिन क्रिसमस मनाया जाता है।

Wishing everyone a Merry Christmas. We remember the noble teachings of Lord Christ. pic.twitter.com/Bi9XQUUoPP

Merry Christmas to everyone. May this festive season be filled with joy, love and warmth.

— Office of RG (@OfficeOfRG) December 25, 2017