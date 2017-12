VIDEO: बीजेपी प्रत्याशी का विरोध कर रहे लोगों पर भाजपा नेता ने तान ली तलवार

गुजरात विधानसभा चुनाव के लिए मंगलवार को प्रचार का आखिरी दिन था। अब 14 दिसंबर को दूसरे और आखिरी चरण के लिए वोट पड़ेंगे। चुनाव प्रचार के आखिरी दिन एक बेहद हैरान कर देने वाला वीडियो सामने आया है। इस वीडियो में बीजेपी के एक नेता लोगों पर तलवार तान उनसे भिड़ते नजर आ रहे हैं। गुजराती न्यूज़ चैनल tv9 Gujarati द्वारा जारी किये गए इस वीडियो के बारे में बताया जा रहा है कि ये वीडियो गुजरात के मेहसाणा जिले का है। वीडियो में तलवार के साथ दिख रहे बीजेपी नेता का नाम चंद्रेश पटेल बताया जा रहा है।

टीवी9 गुजराती के वीडियो में बताया जा रहा है कि चंद्रेश पटेल मेहसाणा जिले के बीजेपी आईटी सेल के प्रेसीडेंट हैं। मेहसाणा में बीजेपी ने रजनी पटेल को अपना विधनसाभा प्रत्याशी नियुक्त किया है। रजनी पटेल गुजरात की गृहमंत्री रह चुकी हैं। मेहसाणा के पचोट गांव में लोग रजनी पटेल के खिलाफ धरना प्रदर्शन कर रहे थे। बताया जा रहा है कि रजनी पटेल का विरोध कर रहे लोगों से चंद्रेश पटेल की कहासुनी हो गई। इन लोगों के बीच बात इतनी बिगड़ी कि बीजेपी नेता चंद्रेश पटेल तलवार निकाल लाए।

#Mehsana: Furious dist #BJP IT cell prez Chandresh Patel ran with open sword as people staged protest against #BJP candidate Rajni Patel in Pachot village #Gujarat #GujaratElection2017 pic.twitter.com/iTkCY01IwN

— Tv9 Gujarati (@tv9gujarati) December 12, 2017