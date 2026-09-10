भारत में कोई शादी, त्योहार या फिर किसी भी तरह का फंक्शन बिना मेहंदी लगाए पूरा नहीं होता। अक्सर इन मौकों पर महिलाएं पेशेवर मेहंदी आर्टिस्ट से मेहंदी लगवाती हैं। शादियों और फेस्टिवल के सीजन में मेहंदी आर्टिस्ट की डिमांड सबसे ज्यादा बढ़ जाती है, लेकिन अब लगता है मेहंदी आर्टिस्ट का काम भी खतरे में पड़ सकता है। जी हां, देश के जाने-माने अरबपति उद्योगपति हर्ष गोयनका ने अपने सोशल मीडिया अकाउंट पर एक वीडियो पोस्ट किया है जिसमें एक महिला मशीन के जरिए अपने हाथ पर मेहंदी लगवाती नजर आ रही है।

हर्ष गोयनका के इस वीडियो ने एक नई बहस को जन्म दे दिया है कि क्या अब मेहंदी आर्टिस्ट के काम को भी खतरा है क्योंकि अगर मार्केट में ऐसी मशीनें आ गईं तो मेहंदी लगाने वालों की डिमांड कम हो जाएगी।

चर्चा का विषय बना हर्ष गोयनका का वीडियो

हर्ष गोयनका अपने सोशल मीडिया अकाउंट पर अक्सर मीम्स और वीडियो शेयर करते हैं। कभी वो आर्थिक मामलों पर टिप्पणी करते हैं तो कभी वायरल हो रही चीजों पर। हर्ष गोयनका के अलावा आनंद महिंद्रा भी सोशल मीडिया पर इसी तरह एक्टिव रहते हैं। उन्हें समाज और उसकी समस्याओं से वाकिफ उद्योगपति माना जाता है। गोयनका की ओर से शेयर किया गया लेटेस्ट वीडियो चर्चा का विषय बना हुआ है।

क्या मशीन से बंद हो जाएगा मेहंदी का काम?

हर्ष गोयनका ने जो वीडियो शेयर किया है उसमें मशीन की मदद से हाथों पर मेहंदी लगाई जा रही है। उन्होंने इस वीडियो के माध्यम से यही सवाल उठाया है कि तकनीक की प्रगति के साथ ही कुछ पारंपरिक कार्य अप्रचलित हो गए हैं। क्या मेहंदी लगाने जैसे कार्य भी अप्रचलित हो जाएंगे? वीडियो में एक महिला मेहंदी मशीन के नीचे अपना हाथ रखे हुए है और मशीन फिर बहुत ही बारीकी से मेहंदी लगाती है। एक मेहंदी कलाकार बड़ी मेहनत से यह काम करता है और मशीन इसे कुछ ही मिनटों में पूरा कर देती है। हालांकि इस वीडियो के AI होने का दावा भी कई मीडिया रिपोर्ट्स में किया गया है।

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मेहंदी के काम को भी खत्म कर देगी तकनीक?

इस वीडियो को शेयर करते हुए हर्ष गोयनका ने कैप्शन में लिखा है, ‘अभी कुछ और काम बाकी है।’ गोयनका की पोस्ट के बाद इस पर चर्चा शुरू हो गई। कई लोगों ने इस बात पर चिंता जताई कि तकनीक किस तरह इंसानों द्वारा किए गए काम को नष्ट कर रही है, लेकिन अगर इस काम के लिए भी मशीन आ जाएगी तो इसका असर मेहंदी आर्टिस्ट के काम पर पड़ेगा क्योंकि ऑटोमैटिक मशीनों के कारण कई कारखाने और उद्योग पहले ही दिवालिया हो चुके हैं।

वायरल वीडियो पर यूजर्स के रिएक्शन

हर्ष गोयनका की पोस्ट के बाद लोगों का यही कहना है कि क्या ऐसी कोई मशीन आने वाली है। यूजर्स की मिलीजुली प्रतिक्रिया देखने को मिल रही है। एक यूजर ने लिखा है कि अगर ऐसी मशीन आ भी जाती है तो पारंपरिक मेहंदी कलाकारों को चिंता करने की कोई खास वजह नहीं है।

एक अन्य यूजर ने लिखा कि महिलाएं सुई जैसी दिखने वाली इस मशीन के नीचे हाथ रखने की हिम्मत नहीं करेंगी। यह खतरनाक हो सकता है, खासकर शादी या किसी अन्य त्योहार से पहले। लेकिन यह मशीन रंगोली तो बखूबी बना ही सकती है।

एक और यूजर ने कहा है कि हाथ से की गई खूबसूरत कढ़ाई की जगह मशीन नहीं ले सकती। कारीगरी की पूर्णता को रोबोटिक डिजाइन से बदला नहीं जा सकता।

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