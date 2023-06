IAS का पालतू कुत्ता हुआ गायब तो घर-घर पूछताछ करती रही पुलिस, 20 घंटे चला तलाशी अभियान; मजे ले रहे लोग

मेरठ कमिश्नर सेल्वा कुमारी जे के घर से 25 जून को साइबेरियन हस्की ब्रीड का कुत्ता गायब हो गया, इसकी जानकारी लगते ही प्रशासन के हाथ-पैर फूल गये!

मेरठ मंडलायुक्त का पालतू कुत्ता हुआ गायब तो प्रशासन की उड़ गई नींद (फोटो सोर्स- सोशल मीडिया)

