उत्तर प्रदेश के मेरठ में एक ही बाइक पर छह स्कूली छात्र ठूस- ठूसकर बैठे हुए थे। एक छात्र तो दूसरे के कंधे पर बैठा था। खतरनाक स्टंट वाले इस वीडियो को लेकर सोशल मीडिया पर लोगों के भीतर काफी गुस्सा देखा जा रहा है। इस छोटे से वीडियो क्लिप में 6 लड़के बाइक पर बैठे दिखे, जिनमें से एक बाइक चला रहा था।

मामला तब और भी खतरनाक हो गया जब एक और छात्र, पहले से बाइक पर बैठे लड़कों में से एक के कंधे पर खुद को संतुलित करते हुए दिखा। जब ज़रूरत से ज़्यादा सामान और लोगों से लदी बाइक सड़क पर चल रही थी, तो ऐसा लग रहा था कि छात्र खुद को गंभीर खतरे में डाल रहे हैं। उनके इस स्टंट ने सड़क सुरक्षा को लेकर चिंता बढ़ा दी है, खासकर इसलिए क्योंकि वे छात्र स्कूली बच्चे लग रहे हैं। वीडियो अब सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है।

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इस बीच वीडियो वायरल होने पर पुलिस ने जांच शुरू की और इसमें शामिल लोगों के खिलाफ कार्रवाई की। मेरठ के पुलिस अधीक्षक (यातायात) राजेश कुमार श्रीवास्तव ने कहा, “गाड़ी ज़ब्त करने की तैयारी चल रही है। 25,000 रुपये का जुर्माना लगाया गया है।

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बच्चों का इस तरह मोटरसाइकिल चलाना पूरी तरह गलत है।” उन्होंने बच्चों के माता-पिता को भी ऐसी हरकत की इजाज़त देने के लिए ज़िम्मेदार ठहराया और कहा कि उनके ख़िलाफ़ कार्रवाई की जा रही है। उन्होंने आगे कहा, “इसके लिए माता-पिता पूरी तरह ज़िम्मेदार हैं और उनके ख़िलाफ़ कार्रवाई की जा रही है।” इस वीडियो को देखकर आप इन छात्रों के बारे में क्या कहना चाहेंगे।

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बिहार के एक शख्स ने इंसानियत की मिसाल पेश की है बल्कि बिहार की छवि को भी साफ-सुथरा किया है। मामला पंजाब के लुधियाना और बिहार के गया जिले से जुड़ा है। लुधियाना के 83 वर्षीय चमन लाल तीर्थयात्रा के लिए निकले थे और रास्ता भूलते हुए गया पहुंच गए जहां नीरज नाम के युवक ने AI की सहायता से उनके घर का पता निकाल लिया और उन्हें सकुशल घर भी पहुंचा दिया। और अधिक पढ़ने के लिए यहां क्लिक करें…