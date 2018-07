ट्रोल होने के बाद ट्विटर पर छलका सुषमा स्वराज का दर्द, बोलीं- दोस्तों क्या ऐसा करना ठीक है?

विदेश मंत्री सुषमा स्वराज ट्विटर पोल करवा रही हैं। सोशल मीडिया यूजर्स द्वारा ट्रोलिंग से परेशान होकर सुषमा स्वराज ने ट्विटर यूजर्स के सामने सवाल रखा है। उन्होंने कहा है कि वे ऐसा कुछ दिनों से हो रहा है क्या आप इसकी इजाजत देते हैं। बता दें कि ट्विटर पर दुनिया के लोकप्रिय नेताओं में शुमार सुषमा स्वराज को एक करोड़ 18 लाख लोग फॉलो करते हैं। सुषमा स्वराज ने ट्विट किया, “दोस्तों, मैंने कुछ ट्वीट्स को लाइक किया है, ऐसा पिछले कुछ दिनों से होता आ रहा है, क्या आप ऐसे ट्वीट की इजाजत देते हैं, कृपया रीट्वीट करें।” ट्विट में नीचे हां या नहीं लाइक करने का विकल्प है। 12 घंटे में इस ट्वीट पर लगभग 80 हजार लोग वोट कर चुके हैं। इसमें से 58 प्रतिशत लोगों का मानना है कि ऐसे ट्वीट नहीं होने चाहिए। जबकि आश्चर्यजनक रूप से 42 फीसदी लोग मानते हैं कि ऐसे ट्वीट उन्हें स्वीकार्य हैं।

Friends : I have liked some tweets. This is happening for the last few days. Do you approve of such tweets ? Please RT

— Sushma Swaraj (@SushmaSwaraj) June 30, 2018