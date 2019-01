मायावती के भतीजे को लेकर राजनीतिक गलियारे में चर्चा है। तस्वीर में दिख रहे शख्स को मायावती के साथ कार्यक्रमों में देखा जा रहा है। कहा जा रहा है कि मायावती के भतीजे ने महागठबंधन में प्रवेश कर लिया है। यह भी कहा जा रहा है कि मायावती के भतीजे को महंगे ब्रांड्स की चीजें पसंद है। फिलहाल चर्चा इनके जूतों को लेकर है। कहा जा रहा है कि बसपा सुप्रीमो के भतीजे कस्टम-मेड जूते पहनते हैं। कस्टम-मेड जूतों की कीमत लाखों तक में होती है। पत्रकार पंकज झा ने इनका कुछ परिचय ट्वीट कर बताया है। पंकज झा ने ट्वीट में लिखा, ”मायावती के साथ खड़े नौजवान की बड़ी चर्चा है। पिछले कुछ दिनों से ये बीएसपी चीफ के साथ साये की तरह रहते हैं। पार्टी के अंदर और बाहर सब इनको जानना चाहते हैं। बस जानकारी इतनी है कि ये बहनजी के भाई आनंद कुमार के बेटे आकाश हैं।” ट्विटर पर लोग ने इनके जूतों के ब्रांड और कीमत के बारे में बात कर रहे हैं।

एक यूजर ने लिखा, ”वैसे इनका पहनावा, इनके बारे में जानकारी दे रहा है- महंगे विदेशी ब्रांड के शौकीन हैं क्योंकि जूते Gucci के ही लगते हैं। कीमत लाख के करीब तो होगी शायद।” एक यूजर ने लिखा, ”सही पहचाना Gucci ही है और कीमत है $940 यानी करीब 70 हजार रुपये हैं।” अनुराग तिवारी ने लिखा, ”सुने विलायत से एमबीए किए हुए हैं।” अभी यादव ने उन्हें गरीब दलित नेता करार दे दिया। प्रमोद नाम के यूजर ने लिखा, ”मतलब गांधी, लालू, मुलायम, करूणानिधि आदि के तरह यहां भी उत्तराधिकारी परिवार से आने वाला है।” ब्रज राज सिंह नाम के यूजर ने इन्हें भविष्य का बसपा सुप्रीमो तक बता दिया। रघुवंशी ने लिखा, ”भाई-भतीजावाद से एक कदम आगे बहन जी का बुआ-भतीजावाद।”

बता दें कि आगामी लोकसभा चुनाव में समाजवादी पार्टी और बहुजन समाज पार्टी ने गठबंधन कर चुनाव लड़ने का फैसला लिया है। हाल में सपा अध्यक्ष अखिलेश यादव और बसपा सुप्रीमो मायावती ने इस बात की औपचारिक घोषणा की। सपा और बसपा ने 38-38 सीटों पर चुनाव लड़ने का फैसला लिया है।

The new interesting character in the mahagathbandhan. This young man is being seen in several photographs of alliance leaders- Mayawati and Akhilesh Yadav. Claim to be Mayawati's nephew. pic.twitter.com/W6R887BXK0

