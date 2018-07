एक न्यूज कार्यक्रम में टीवी डिबेट के दौरान महिला को पीटने के आरोपी मौलाना एजाज अरशद कासमी को पुलिस द्वारा गिरफ्तार किए जाने की खबर है। इससे पहले पुलिस टीवी चैनल के दफ्तर भी गई थी और वहां पुलिस ने घटना के संबंध में पूछताछ की थी। बता दें कि मंगलवार की शाम को जी हिन्दुस्तान चैनल पर तीन तलाक के मुद्दे पर बहस चल रही थी इसी बहस के दौरान मारपीट की यह घटना हो गई।

गौरतलब है कि आरोपी मौलाना एजाज अरशद कासमी ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड के सदस्य भी हैं। यही वजह है कि मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड ने एक ट्वीट कर बताया है कि मौलाना एजाज अरशद कासमी के मामले में एक 3 सदस्यीय कमेटी का गठन कर मामले की जांच की जा रही है। यह कमेटी मौलाना रबी हसानी नदवी को अपनी रिपोर्ट सौंपेगी। इस रिपोर्ट के आधार पर बोर्ड मौलाना एजाज को लेकर कोई फैसला करेगा। वहीं एआईएमआईएम चीफ असदुद्दीन ओवैसी ने मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड के ट्वीट पर रिप्लाई करते हुए लिखा है कि मौलाना एजाज अरशद कासमी को बोर्ड की सदस्यता से बर्खास्त कर दिया जाना चाहिए। हमें इस मामले में कमेटी की क्या जरुरत है! कोई व्यक्ति लाइव टीवी डिबेट में किसी महिला के साथ मारपीट कैसे कर सकता है?

बता दें कि टीवी डिबेट में तीन तलाक के मुद्दे पर बहस चल रही थी। इसी दौरान पैनलिस्ट फराह फैज और मौलाना एजाज अरशद कासमी में तीखी बहस हो गई और बात हाथापाई तक जा पहुंची। वहीं इस घटना को लेकर सोशल मीडिया पर भी काफी तीखी प्रतिक्रियाएं देखने को मिल रही हैं। सोशल मीडिया यूजर्स ने लाइव डिबेट के दौरान महिला से मारपीट की घटना की कड़ी निंदा की है और आरोपी के खिलाफ कारवाई की मांग की है।

A Maulana Amir Kasmi who is a member of AIMPLB hit a woman on a live TV debate. If he does ths on TV, imagine what these people would be doing behind closed doors. The Maulana even used abusive words for women on the panel… Shamefull !!!!#MaulanaSlapsWoman #TalkToAMuslim pic.twitter.com/wXs8fcJqPD — Sourish Mukherjee (@me_sourish) July 17, 2018

How many Intellectuals have condemned the Maulana attacking a lady on live television ?

Especially the #TalkToAMuslim brigade — Dr Shobha (@DrShobha) July 18, 2018

See, how this Maulana respects women. He slapped her, because he was not able to bear that, a lady is raising her voice in front of him. Will any Imam release Fatwa against him??#MaulanaSlapsWoman @amritabhinder @DrNausheenKhan @TarekFatah @FaraaahKhan https://t.co/RRSBC0fTwO — Khushboo (@KhushbooTweets) July 17, 2018

