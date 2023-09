VVIP काफिले के सामने पहुंचा साइकिल सवार, पुलिस ने धकेल दिया; वीडियो देख भड़क उठे लोग

उत्तर प्रदेश का एक वीडियो वायरल हो रहा है जिसमें VVIP काफिले के बगल से साइकिल से जा रहे शख्स को पुलिस का जवान धक्का मारते दिखाई दे रहा है।

साइकिल सवार को पुलिस ने धकेला (फोटो सोर्स- सोशल मीडिया/ वायरल वीडियो)

सोशल मीडिया पर एक वीडियो वायरल हो रहा है जिसमें एक साइकिल सवार को एक ट्रैफिक पुलिसकर्मी धक्का मारते दिखाई दे रहा है। VVIP मूवमेंट के दौरान साइकिल सवार व्यक्ति सड़क के किनारे-किनारे चल रहा था, तभी एक पुलिसकर्मी ने उसे रोका और फिर धक्का मारकर गिरा दिया। वीडियो उत्तर प्रदेश का बताया जा रहा है और लोग इस पर आक्रोश व्यक्त कर रहे हैं। साइकिल सवार को मारा धक्का वीडियो में दिखाई दे रहा है कि सड़क से किसी VVIP का काफिला जा रहा है। इसी दौरान एक साइकिल सवार व्यक्ति भी सड़क के किनारे से जा रहा है। उसे एक ट्रैफिक पुलिस के जवान ने रोका और किनारे रुकने के लिए कहा। इस दौरान साइकिल सवार व्यक्ति कुछ कहता है, इस पर ट्रैफिक पुलिस साइकिल झटक देता है, जिससे व्यक्ति साइकिल के साथ जमीन पर गिर पड़ा। वायरल हो रहा वीडियो, भड़के लोग सोशल मीडिया पर यह वीडियो वायरल हो रहा है और लोग इस पर आक्रोश व्यक्त कर रहे हैं। सपा नेता मनोज काका ने वीडियो शेयर कर लिखा है, ‘प्रशासन का जनता के साथ ये व्यवहार शर्मनाक है। योगी सरकार के मंत्रियों का अहंकार चरम पर है, मऊ घोसी में जिस जनमानस को वोट देना है उसे प्रशासन सड़क पर पैदल साइकिल चलाने तक पर धक्के दे रहा है, यही साइकिल वाले साधारण लोग 5 सितंबर को साइकिल पर वोट करके बीजेपी को धक्का देकर सबक सिखायेंगे।’ प्रशासन का जनता के साथ ये व्यवहार शर्मनाक है

निगार प्रवीण ने लिखा, 'जिसे साइकिल के साथ गड्डे में धकेल दिया गया है, वो जनता है। जो बड़ी-बड़ी गाड़ियों के साथ काफिला लेकर निकल रहे हैं वो मंत्री हैं। सोचिए ये जनता ही इन्हें मंत्री बनाती है।' एक अन्य ने लिखा, 'वक्त बदल गया, राज बदल गये नहीं बदली तो अंग्रेजो के जमाने की सोच। फर्क सिर्फ इतना आया है कि पहले के राजा महाराजा सिर पर मुकुट डालते थे, आज के नए राजा-महाराजा सर पर टोपी डालते हैं।' Also Read "खा थोड़ी जाऊंगा", दरोगा ने रात तीन बजे पीड़िता को मिलने बुलाया, वायरल हो गया व्हाट्सएप्प चैट बताया जा रहा है कि यह वीडियो मऊ के घोषी विधानसभा का है, जहां उपचुनाव में प्रचार करने के लिए उपमुख्यमंत्री ब्रजेश पाठक पहुंचे थे। इस दौरान पुलिसकर्मी द्वारा साइकिल सवार के साथ किए गए व्यवहार पर लोग नाराजगी जता रहे हैं और पुलिसकर्मी के खिलाफ कार्रवाई की मांग कर रहे हैं।

