उत्तर प्रदेश के मथुरा जिले के कोसीकलां कस्बे में एक ज्वेलरी शोरूम में हुई चोरी का पुलिस ने खुलासा कर दिया दिया है। मामले में पुलिस ने दो महिलाओं सहित चार आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया। पुलिस के एक वरिष्ठ अधिकारी ने बताया कि पुलिस ने आरोपियों के कब्जे से सात किलोग्राम से अधिक सोने के आभूषण और 11 लाख रुपये नकद बरामद किए।

पुलिस के अनुसार, रविवार रात कोसीकलां के सर्राफा बाजार स्थित एक दुकान से करीब 10 किलोग्राम सोने के आभूषण और 15 लाख रुपये नकद कथित तौर पर चोरी किए गए थे। आगरा जोन के अपर पुलिस महानिदेशक (एडीजी) एसके भगत ने पुलिस लाइंस में मीडिया को बताया कि पुलिस ने आगरा इकाई के विशेष कार्यबल (एसटीएफ) और सर्विलांस टीम की मदद से मुख्य आरोपी विष्णु उर्फ पप्पू सोनी, उसके भाई मोहन और दो महिलाओं को गोपाल बाग से गिरफ्तार किया।

उन्होंने आगे बताया कि आरोपियों के कब्जे से 7.120 किलोग्राम सोने के आभूषण और 11 लाख रुपये नकद बरामद किए गए हैं। अधिकारी ने बताया कि बरामद सोने के आभूषणों की कीमत करीब 12 करोड़ रुपये आंकी गई है। उन्होंने यह भी बताया कि आरोपियों के पास से वारदात में इस्तेमाल लॉकर की चाबी, घटना के समय पहने गए कपड़े, झोला, गैस कटर, वायर कटर और शोरूम के सीसीटीवी कैमरों की रिकॉर्डिंग वाला डीवीआर भी बरामद किया गया है।

छत के रास्ते अंदर आया, 8 घंटे रुका… मथुरा में नकाबपोश चोर ने कैसे चुराया 14 करोड़ सोना? CCTV रिकॉर्डर गायब

गैस कटर से जाल काटकर दुकान में घुसे

अधिकारी ने बताया कि पप्पू पहले सर्राफ के यहां काम कर चुका था और उसे दुकान की पूरी जानकारी थी। उन्होंने आगे यह भी बताया कि पप्पू ने छत पर बंदरों को रोकने के लिए लगाए गए लोहे के जाल को काटकर दुकान में प्रवेश किया और दरवाजे का लॉक गैस कटर से काट दिया।

अधिकारी के अनुसार, पप्पू को तिजोरी व अलमारियों की चाबियों के बारे में भी जानकारी थी और उसने जेवर व नकदी निकालने के बाद उन्हें पहले की तरह बंद कर दिया। पुलिस ने आरोपियों के खिलाफ भारतीय न्याय संहिता की संबंधित धाराओं के तहत प्राथमिकी दर्ज कर आवश्यक विधिक कार्रवाई शुरू कर दी है, पुलिस की सफलता की सराहना की जा रही है।

यह भी पढ़ें- Kanpur: पेन गिफ्ट लेकर SP से मिलने पहुंची महिला, देखते ही रो पड़ी, फिर SP ने कसकर गले लगा लिया

उत्तर प्रदेश के कानपुर देहात की एक महिला का वीडियो सोशल मीडिया पर खूब पसंद किया जा रहा है, जिसमें वह बैसाखी के सहारे पुलिस अधीक्षक (SP) के ऑफिस पहुंचकर अपने घर में पानी की सप्लाई बहाल करने के लिए उनका शुक्रिया अदा करती दिख रही हैं। पुलिस अफसर को देखते ही दिव्यांग रोने लगी इस पर महिला अधिकारी ने उसे गले से लगा लिया। चलिए बताते हैं कि पूरी कहानी क्या है। और अधिक पढ़ने के लिए यहां क्लिक करें…