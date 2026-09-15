मथुरा में 14 करोड़ की लूट की बड़ी घटना सामने आई है, यहां ज्वेलरी शॉप से 30 किलो सोना चोरी हो गया। रविवार रात करीब 9.30 बजे काले कपड़े पहने एक शख्स मथुरा में एक ज्वैलरी शॉप की छत के रास्ते अंदर घुस गया, वह लगभग आठ घंटे तक अंदर रहा और सुबह 5.30 बजे बाहर निकला। उसने दुकान से 14 करोड़ रुपये का 10 किलो से ज़्यादा सोना और करीब 14 लाख रुपये नकद गायब कर दिया। इसके साथ ही दुकान का CCTV डिजिटल वीडियो रिकॉर्डर (DVR) भी गायब मिला।

चोरी का पता तब चला जब सोमवार सुबह कोसी कलां में दुकान खोली गई और मालिक ने सोना और गहने रखने वाली लोहे की तिजोरी चेक की तो पाया कि सब कुछ गायब था। उन्होंने पुलिस को सूचना दी और पुलिस की एक टीम तुरंत मौके पर पहुंची। मथुरा पुलिस अब नकाबपोश शख्स की पहचान करने की कोशिश कर रही है और दुकान के बाहर लगे CCTV कैमरों से चोरी के बाद उसकी गतिविधियों का पता लगा रही है। सूत्रों के मुताबिक, पुलिस को शक है कि इस अपराध में किसी अंदर के शख्स का हाथ हो सकता है और उन्होंने एक पूर्व कर्मचारी पर शक जताया है, खबर की हर तरफ चर्चा हो रही है।

चोर अंदर कैसे घुसा?

पुलिस को शक है कि आरोपी चोर पड़ोसी घर की बाउंड्री वॉल पर चढ़कर और कई घरों की छतों को पार करके दुकान की छत तक पहुंचा। इसके बाद उसने दुकान में घुसने के लिए गैस कटर से लोहे की जाली काटी, जो बंदरों को अंदर आने से रोकने के लिए लगाई गई थी। पुलिस ने बताया कि अंदर घुसने के बाद वह सीधे उस कमरे में गया जहां स्ट्रॉन्ग-रूम की चाबियां रखी थीं और उनसे सेफ़ खोला।

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पुलिस के मुताबिक, संदिग्ध ने सोने के गहने, ज़ेवर और सोने के बिस्कुट ले लिए, लेकिन चांदी और नकली गहनों को हाथ तक नहीं लगाया। इसके बाद वह उसी रास्ते से वापस निकला, पुलिस ने बताया कि वह छत पर गया, पड़ोस की छत पर पहुँचा, नीचे घर में उतरा और मेन गेट से बाहर निकल गया।

CCTV से सुराग नहीं मिला

दुकान का DVR गायब होने के कारण, पुलिस को आस-पास की दुकानों और घरों में लगे CCTV चेक रहना पड़ा। फुटेज में संदिग्ध व्यक्ति सुबह-सुबह दो बैग लिए हुए और एक ई-रिक्शा किराए पर लेते हुए दिखाई दे रहा है। ई-रिक्शा उसे कई जगहों पर ले गया और पुलिस ने रास्ते में लगे CCTV फुटेज के ज़रिए उसकी गतिविधियों पर नज़र रखी। पुलिस को पता चला कि वह रेलवे स्टेशन गया और फिर वापस लौट आया। बाद में उसे शहर के भीड़-भाड़ वाले इलाके में उतारा गया, जहां उसका सुराग मिलना बंद हो गया। पुलिस ने ई-रिक्शा चालक से भी पूछताछ की, लेकिन वह उस व्यक्ति के चेहरे का साफ़-साफ़ विवरण नहीं दे सका।

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पुलिस को किसी अंदरूनी शख्स पर शक है

ताला न टूटे होने और संदिग्ध व्यक्ति का दुकान से अच्छी तरह परिचित होने के कारण, पुलिस को शक है कि इसमें किसी मौजूदा या पूर्व कर्मचारी का हाथ हो सकता है। मथुरा के सीनियर सुपरिटेंडेंट ऑफ़ पुलिस, श्लोक कुमार ने कहा, “हमें मामले में लगभग सफलता मिल गई है और हमें पूरा भरोसा है कि हम सामान बरामद कर लेंगे और आरोपी को गिरफ़्तार कर लेंगे।”

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iPhone 18 Pro: किस्मत कभी भी पलट सकती है, ऐसा ही कुछ एक बंदे के साथ हुआ। जब वह अपने खराब हो चुके iPhone 17 Pro ठीक कराने मोहल्ले की मोबाइल रिपेयर शॉप पर गया। उसने सोचा कि दो-तीन हजार लगेंगे और फोन ठीक हो जाएगा, मगर दुकान वाले ने कहा कि यह फोन अब ठीक नहीं हो सकता है। “भाई साहब, ये ठीक होने लायक नहीं रहा… इतना सुनते ही शख्स का चेहरा लटक गया। तभी कुछ ऐसा हुआ कि शख्स का चेहरा खिल गया। दरअसल, दुकान वाले ने काउंटर से फोन का डब्बा निकाला और बोला ये लो नया वाला ले जाए। बता दें कि उस डब्बे के अंदर का फोन बिल्कुल iPhone 18 Pro जैसा था जो कल रात ही लॉन्च हुआ है। और अधिक पढ़ने के लिए यहां क्लिक करें-