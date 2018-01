कांबली के बर्थडे पर सचिन ने किया इमोशनल मैसेज, साथ केक भी कटवाया, तस्वीरें-वीडियो वायरल

महान क्रिकेटर सचिन तेंदुलकर ने पूर्व भारतीय क्रिकेटर विनोद कांबली को बहुत ही भावुक तरीके से जन्मदिन की बधाई दी। गुरुवार को विनोद कांबली का 45वां जन्मदिन था। सचिन तेंदुलकर ने विनोद कांबली को जन्मदिन की बधाई देते हुए एक बेहद भावुक संदेश के साथ ट्वीट किया। सचिन ने अपने ट्विटर हैंडल पर अपनी और विनोद कांबली की कुछ पुरानी तस्वीरें साझा करते हुए लिखा “तुम जियो हजारों साल और साल के दिन हो हजार। आपको जन्मदिन की ढेरों शुभकामनाएं।” इसके कुछ देर बाद शाम को विनोद कांबली ने अपने ट्विटर अकाउंट पर एक वीडियो पोस्ट किया, जिसमें वे सचिन और अपने कुछ खास दोस्तों के साथ अपने जन्मदिन का केक काटते हुए दिखाई दे रहे हैं।

वहीं दोनों खिलाड़ियों को काफी समय के बाद एक दूसरे के इतना करीब देखकर ट्विटर यूजर्स भी उनकी फोटो और वीडियो पर प्रतिक्रियाएं दे रहे हैं। एक यूजर ने लिखा “यह देखकर बहुत अच्छा लगा कि सचिन कांबली को शुभकामनाएं दे रहे हैं। आपकी दोस्ती लंबी चले और हमेशा दोनों को साथ देखना चाहेंगे।” एक ने लिखा “आप दोनों ने साथ आकर 2018 को एक बेहतरीन शुरुआत दी है। यह साल बेहतरीन जाएगा।” एक ने लिखा “आपको और मास्टर ब्लास्टर को एक ही फ्रेम में देखकर खुशी हुई। मैं उस उम्र के लोगों में से हूं जिन्होंने आप दोनों के कारण ही क्रिकेट देखना शुरु किया था।” इसी तरह कई लोगों ने सचिन और विनोद के ट्वीट पर अपनी-अपनी प्रतिक्रियाएं दीं।

Wow good to see Sachin wishing Kambli. Long live your friendship and always good to see u together

So happy to see you and master in the same frame… I am from the age group who have started seeing cricket bcoz of both of u

— Amit M. Naik (@amitmnaik) January 18, 2018