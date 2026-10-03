शनिवार और रविवार की छुट्टी के साथ ही जब दो अक्टूबर को गांधी जयंती की छुट्टी भी मिली तो लोगों ने वीकेंड पहाड़ों में बिताने का प्लान बना लिया। बड़ी संख्या में लोग दिल्ली-एनसीआर और इसके आसपास के इलाकों से हिमाचल प्रदेश और उत्तराखंड के पर्यटक स्थलों की ओर निकल गए। लोगों ने सोचा था कि पहाड़ों में उनका वीकेंड बहुत अच्छा बीतेगा लेकिन होटल तक पहुंचने में ही उनके पसीने छूट गए।

लोगों को सड़क पर लंबे जाम का सामना करना पड़ा। इसके वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हुए हैं। वायरल वीडियो में देखा जा सकता है कि सड़कों पर गाड़ियों की लंबी कतार लगी हुई है। उत्तराखंड और हिमाचल प्रदेश से ऐसे कई वीडियो सामने आए हैं।

कालका-शिमला मार्ग पर लगा जाम

हिमाचल प्रदेश में चंडीगढ़-शिमला नेशनल हाईवे-5 और कालका-शिमला मार्ग पर शुक्रवार और शनिवार को भारी भीड़ रही। कई जगह वाहनों की रफ्तार बेहद धीमी रही। ट्रैफिक को नियंत्रित करने के लिए अलग-अलग जगहों पर पुलिसकर्मियों की तैनाती भी की गई लेकिन यातायात को सामान्य करने में काफी वक्त लगा। वीकेंड पर शिमला, मनाली और कई जगहों पर बड़ी संख्या में पर्यटक आए।

दूसरी ओर, उत्तराखंड में मानसून की विदाई के साथ ही चारधाम यात्रा ने एक बार फिर जोर पकड़ लिया है। वीकेंड पर पर्यटन स्थलों की ओर उमड़ी भारी भीड़ से सड़कों पर जाम लग गया है।

आंकड़ों के अनुसार, शुक्रवार को चारधाम और हेमकुंड साहिब में 39,567 श्रद्धालु पहुंचे, जबकि इससे पहले के कुछ दिनों में यह संख्या प्रतिदिन औसतन करीब 13,000 थी। आंकड़ों के मुताबिक, शुक्रवार को सबसे अधिक 12,844 श्रद्धालु केदारनाथ पहुंचे। इसके बाद 10,708 श्रद्धालुओं ने गंगोत्री, 7,582 ने बदरीनाथ और 6,121 ने यमुनोत्री धाम के दर्शन किए।

मसूरी, हरिद्वार और ऋषिकेश तथा नैनीताल में जाम

गांधी जयंती के मौके पर शुक्रवार को छुट्टी होने के कारण वीकेंड पर प्रदेश के अन्य धार्मिक और पर्यटन स्थलों पर भी भारी भीड़ उमड़ रही है जिसका असर यातायात व्यवस्था पर पड़ा है। चारधाम के साथ देहरादून के मसूरी, हरिद्वार और ऋषिकेश तथा नैनीताल जिले के कैंचीधाम, मुक्तेश्वर और भीमताल में बड़ी संख्या में श्रद्धालुओं व पर्यटकों के पहुंचने से कई स्थानों पर भारी जाम लग गया। कई मार्गों पर वाहनों की लंबी कतारें देखी गईं और लोगों को घंटों जाम में फंसे रहना पड़ा।

कई जगहों पर श्रद्धालुओं और यात्रियों को चार से पांच घंटे तक यातायात जाम का सामना करना पड़ा। वीकेंड पर नैनीताल, कैंचीधाम, भीमताल और मुक्तेश्वर में पर्यटकों तथा श्रद्धालुओं की भारी भीड़ उमड़ने से नैनीताल जिले के प्रमुख मार्गों पर यातायात का दबाव बढ़ गया। कई जगहों पर वाहनों की लंबी कतारों को देखते हुए यातायात व्यवस्था संभालने के लिए अतिरिक्त पुलिस बल तैनात किया गया।

#WATCH | Manali, Himachal Pradesh: A huge crowd of tourists has flocked to Manali due to the long weekend. Traffic congestion is also being witnessed in the area. (02.10) pic.twitter.com/nZfINsOwKK — ANI (@ANI) October 2, 2026

ट्रैफिक करना पड़ा डायवर्ट

नैनीताल के वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक डॉ. मंजूनाथ टीसी ने बताया कि पर्याप्त संख्या में पुलिसकर्मियों को यातायात नियंत्रित करने के लिए तैनात किया गया है तथा कई जगहों पर यातायात को डायवर्ट किया गया। उन्होंने बताया कि कैंचीधाम में बड़ी संख्या में श्रद्धालुओं के पहुंचने के मद्देनजर पुलिस ने यातायात मार्ग में बदलाव किया है।

श्रद्धालुओं को शटल वाहनों के जरिये कैंची धाम पहुंचाया जा रहा है और लाइन में लगकर दर्शन की व्यवस्था की गई है।

देहरादून और मसूरी में भी पर्यटकों की भारी भीड़ उमड़ रही है, जिससे लोगों को घंटों जाम का सामना करना पड़ रहा है। देहरादून से मसूरी तक करीब एक से डेढ़ घंटे के सफर को पूरा करने में तीन से चार घंटे तक लग रहे हैं। देहरादून पुलिस ने लंबे वीकेंड में भारी भीड़ उमड़ने के अनुमान के मद्देनजर देहरादून, मसूरी और ऋषिकेश के लिए विशेष यातायात योजना लागू की है।

पुलिस ने लोगों से यातायात नियमों का पालन करने, तय पार्किंग साइट्स का ही इस्तेमाल करने तथा यातायात व्यवस्था में सहयोग करने की अपील की है।

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