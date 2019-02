सोशल मीडिया पर इन दिनों एक मासूम बच्ची की वीडियो काफी देखी जा रही है। यह मासूम बच्ची है सेना के शहीद मेजर अक्षय गिरीश की, जो कि 29 नवंबर, 2016 को नगरौटा आतंकी हमले में शहीद हो गए थे। दरअसल इस वीडियो में बच्ची कहती हुई सुनाई दे रही है कि आर्मी बुरे अंकल से लड़ने के लिए है। दरअसल यह बात उसके पिता शहीद मेजर अक्षय गिरीश ने उसे बतायी थीं। बच्ची की इस मासूमियत के कारण ही लोग इस वीडियो को खूब पसंद कर रहे हैं। बता दें कि शहीद मेजर अक्षय गिरीश की मां मेघना गिरीश ने शहीद मेजर की बेटी नैना का यह वीडियो अपने सोशल मीडिया अकाउंट पर ट्वीट किया है।

इस वीडियो में नैना अपने पिता के साथ हुई बातचीत को याद करते हुए कह रही है कि ‘सेना हमें प्यार करने के लिए है। सेना बुरे अंकल से लड़ने के लिए है। सेना हमारी मदद के लिए है ना कि हमें डराने के लिए। सेना वो है, जो जय हिंद करने के लिए है।’ वहीं जैसे ही मेघना गिरीश ने यह वीडियो सोशल मीडिया पर अपलोड किया, वैसे ही यह वीडियो बच्ची की मासूमियत के चलते थोड़ी ही देर में वायरल हो गया। इस वीडियो को देखकर लोग बड़ी संख्या में ट्वीट कर रहे हैं और बच्ची की मासूमियत को लेकर भावुक संदेश भी लिख रहे हैं।

A year after Akshay’s martyrdom, Naina recollects conversations with her papa. Here she teaches us what ‘Army is…’ This random video captures innocence and faith. Love is an emotion. Her papa’s love for the Army and Countrymen also stays within her. Jai Hind. @adgpi pic.twitter.com/kWecbp1Tax — Meghna Girish (@megirish2001) February 11, 2019

अनंत अनंत आशीष बिटिया को। सदा प्रफुल्लित रहे, प्रसन्न रहे। All the happiness in the world to sweet kid of a great father. — saket suryesh (@saket71) February 11, 2019

Dear Ma’am, She’s an exact replica of Akshay Sir, both in appearance and values. What a gem you’ve got. Sir must be proud and so are we.

May Lord Shiva bless and protect her. — Nandini Tandon (@_inidnan) February 11, 2019

Aunty, Naina is such a sweetheart!!! What clarity of thought at such a young age. She remembers what her daddy told her so clearly. God bless her. Jai hind. — Meenakshi Srinivasan (@srini_meen) February 11, 2019

एक यूजर ने नैना के वीडियो पर ट्वीट करते हुए लिखा कि नैना बहुत प्यारी है!!! इतनी कम उम्र में भी उसकी सोच में कितनी सच्चाई है। उसके पिता ने उसे जो बताया, वह सब उसे याद है। भगवान बच्ची पर आशीर्वाद बनाए रखें। बता दें कि साल 2016 में 3-4 आतंकियों ने पुलिस की वर्दी में सेना के नगरौटा स्थित कैंप पर हमला किया था। इस हमले में 2 आर्मी मेजर समेत सेना के 7 जवान शहीद हो गए थे। इसी हमले में नैना के पिता मेजर अक्षय गिरीश भी शहीद हो गए थे।

