अमेरिकी गायक निक जोनस के साथ ‘परी कथा’ जैसी शादी करके अभिनेत्री प्रियंका चोपड़ा बेहद खुश हैं। जोधपुर के शाही उम्मेद भवन में उनकी शादी का तीन-दिवसीय कार्यक्रम चला, जहां क्रिश्चियन और हिंदू रीति-रिवाज दोनों से उनकी शादी संपन्न हुई। नई दिल्ली के ताज पेलेस होटल में मंगलवार (4 दिसंबर) रात शादी के रिसेप्शन में प्रियंका से जब यह पूछा गया कि अपनी खुशी को वह 1 से 10 के पैमाने पर कितने अंक देंगी, प्रियंका ने आईएएनएस से कहा, “मैं अपनी खुशी को 12 अंक दूंगी।” वहीं, भारतीय परंपराओं को पूरे दिल से निभाने वाले निक ने कहा, “मैं भारतीय शादियों का प्रशंसक हूं।” लेकिन इन दोनों की शादी अब ट्रोर्ल्स के निशाने पर आ गई है। दरअसल, कैथेलिक रीति रिवाज से हुई शादी में प्रियंका ने खूबसूरत गाउन और निक ने टुक्सेडो सूट पहना था। ये दोनों ऑउटफिट राल्फ लौरेन द्वारा डिजाईन किए गए थे। इस गाउन की लंबाई 75फीट थी।

ट्रोर्ल्स ने प्रियंका चोपड़ा के गाउन को लेकर उनकी शादी को ट्रोल करना शुरू कर दिया। यूजर्स ने कहा कि यह गाउन है या क्रिकेट पिच। एक यूजर ने लिखा, “प्रियंका चोपड़ा के 75 फीट लंबे गाउन से क्रिकेट पिच को कवर करते ग्राउंडसमैन।”



एक अन्य यूजर ने लिखा, “धन्यवाद प्रियंका चोपड़ा। आपने हमें बताया कि अाए एक मच्छरदानी का उपयोग अपने गाउन के लिए कर सकती हैं।”

Thank you @priyankachopra for letting us know that you can use mosquito net a.k.a machardani has a veil. pic.twitter.com/EfNWhgZmdQ

