Coronavirus Lockdown, COVID 19: कोरोना को लेकर दुनियाभर में हाहाकार मचा हुआ है। अमेरिका जैसा शक्तिशाली देश भी इस वायरस के संक्रमण के आगे लाचार दिख रहा है। भारत में भी कोरोना वायरस ने माहौल गंभीर बना दिया है। 13 अप्रैल तक देश में करीब 9 हजार लोग इस वायरस की चपेट में आ चुके हैं। वहीं कोरोना के संक्रमण से यहां लगभग 300 लोगों की जान भी जा चुकी है। इस मुश्किल समय में सुप्रीम कोर्ट के पूर्व जज और प्रेस काउंसिल ऑफ इंडिया के पूर्व अध्यक्ष रहे मार्कंडेय काटजू का एक ट्वीट सोशल मीडिया में वायरल हो रहा है।

दरअसल कोरोना के कारण फैली महामारी पर मार्कंडेय काटजू ने लिखा कि अगर भगवान है तो वह कोरोना को जड़ से खत्म क्यों नहीं कर देता? जस्टिस काटजू के इस सवाल का सोशल मीडिया यूजर्स अलग-अलग तरह के जवाब दे रहे हैं। कुछ यूजर्स ने लिखा कि भगवान हमें महसूस कराना चाह रहे हैं कि मैं हूं, एक बार लोगों को समझ आ जाएगा तो कोरोना अपने आप खत्म हो जाएगा।

कुछ अन्य यूजर्स ने मार्कंडेय काटजू के सवाल का जवाब देते हुए लिखा कि भगवान इंसानों के साथ ही जानवरों और प्रकृति के लिए भी होता है। वह इस बार इन लोगों की सुन रहा है। कुछ यूजर्स जस्टिस काटजू से ही पूछ रहे हैं कि क्या आपने भगवान से कोरोना को खत्म करने के लिए प्रार्थना की है..क्या उससे पहले भगवान की पूजा की है कभी?

Why should he instead This is an award of our deeds & untill the world will not repent such rewards will b repeatedly served to us — Er. shahid (@wanishahid88) April 13, 2020

@mkatju Did you pray to God ? . Did you thanked and prayed to God before Corona ? — Ansil Khan أَنسل خان (@ANSILKHANLR) April 13, 2020

Yes various forces interact with another and create new things ,,and people think some miracle,, — Dr. Azad (@copazad) April 13, 2020

There are more demons than god , so it take time to eradicate corona — Shree (@PatrioticIndia3) April 13, 2020

Coz he doesn’t serve only humans.. maybe he listened to Animals this time — Poonam Ralh (@iPoonamRalh) April 13, 2020

Because , he want to teach us , how important our environment is ?? — JUNAID KHAN (@khanjunaid56) April 13, 2020

Sir, World has committed atrocities on humanity. — Sabir (@SabirMoid) April 13, 2020

Because he is the god of animals and nature too — Harpreet (@prt_singh) April 13, 2020

God wants to make us realise first that there is a God, up there. Once, realisation is in place, Corona will be eradicated. — Nads (@hakim_naved) April 13, 2020

इससे पहले मार्कंडेय काटजू लॉकडाउन बढ़ाने के विषय में भी अपना विरोध दर्ज करा चुके हैं। इनका कहना है कि अगर ये लॉकडाउन बढ़ेगा तो लोग भूख से मरने लगेंगे। जस्टिस काटजू ने यह भी कहा था कि देश के राजनेता लॉकडाउन इसलिए बढ़ाना चाहते हैं कि क्योंकि अगर लॉकडाउन हटने से किसी की भी मौत होती है तो उसकी जिम्मेदारी उनकी ही होगी। इसीलिए ये लोग चाहते हैं कि लॉकडाउन जारी रहे।

Continuing lockdown

Truth is most politicians must support continuance of lockdown,(just as de must support reservations),bcoz if de dont&any deaths occur by corona,de will be https://t.co/RfMxgOrxm8 they play it safe,never mind millions of daily wage earners&der families starve — Markandey Katju (@mkatju) April 12, 2020

बता दें कि फिलहाल देश 25 मार्च से 14 अप्रैल तक के लिए लॉकडाउन है। ऐसा माना जा रहा है कि ये लॉकडाउन आने वाले दो हफ्तों के लिए और बढ़ाया जा सकता है। कुछ राज्यों ने पहले ही अपने यहां लॉकडाउन 30 अप्रैल तक बढ़ा दिया है।

