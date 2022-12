बैठक में मास्क लगाए नजर आये Mansukh Mandaviya के साथ सभी अधिकारी, वायरल फोटो पर लोग बोले – फिर लौट आया वो दौर

चीन में कोरोना के बढ़ते हुए केसों को देखते हुए स्वास्थ्य मंत्री मनसुख मंडाविया ने अधिकारियों के साथ बैठक की।

स्वास्थ्य मंत्री मनसुख मंडाविया ने बैठक की (फोटो सोर्स – सोशल मीडिया)।

चीन (China) सहित कई और देशों में बढ़ते कोरोना मामलों को लेकर भारत सरकार भी अपनी तैयारी कर रही है। केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्रालय ने इस मामले के बीच एक अहम बैठक की। इस बैठक में स्वास्थ्य मंत्री मनसुख मंडाविया (Mansukh Mandaviya), केंद्रीय स्वास्थ्य राज्य मंत्री डॉ भारती पवार (Dr Bharti Pawar) के साथ कई अधिकारी मौजूद रहे। बैठक के दौरान स्वास्थ्य मंत्री के साथ बैठे सभी लोगों ने मास्क लगाया है। यह तस्वीर सोशल मीडिया (Social Media) पर वायरल (Viral Photo) हुई तो लोग कई तरह के कमेंट करने लगे।

