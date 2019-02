दिल्ली भाजपा अध्यक्ष मनोज तिवारी ने एक ट्वीट कर जानकारी दी है कि वह और सेलेब्रिटी क्रिकेट लीग (CCL) के कई अन्य स्टार रविवार को प्रसारित होने वाले कपिल शर्मा शो में दिखाई देंगे। अपने इस ट्वीट में मनोज तिवारी ने ये भी बताया कि यह शूट बीती 3 फरवरी को की गई थी। हालांकि मनोज तिवारी के इस ट्वीट पर सोशल मीडिया यूजर्स तीखी टिप्पणी कर रहे हैं। दरअसल इस ट्वीट के साथ मनोज तिवारी ने जो तस्वीर शेयर की है, उसमें नवजोत सिंह सिद्धू भी दिखाई दे रहे हैं, जो कि मनोज तिवारी के बगल में खड़े हैं। पुलवामा आतंकी हमले के बाद पाकिस्तान के साथ बातचीत संबंधी बयान देकर नवजोत सिंह सिद्धू पहले ही लोगों की आलोचना का शिकार हो रहे हैं।

चूंकि मनोज तिवारी भी इस मुद्दे पर नवजोत सिंह सिद्धू की आलोचना कर चुके हैं। ऐसे में अब इस ट्वीट के बाद यूजर्स मनोज तिवारी को सोशल मीडिया पर ट्रोल कर रहे हैं। हालांकि कुछ यूजर्स मनोज तिवारी का बचाव भी कर रहे हैं कि उन्होंने पुलवामा हमले से पहले इस एपिसोड की शूटिंग की थी। ऐसे में उन्हें गलत नहीं ठहराया जा सकता। लेकिन इसके बावजूद यूजर्स मनोज तिवारी द्वारा यह ट्वीट किए जाने की आलोचना कर रहे हैं। लोग इस एपिसोड का प्रचार करने के लिए मनोज तिवारी को ट्रोल कर रहे हैं।

हमने 3 फरवरी को सिलेब्रिटी क्रिकेट लीग ( CCL) के लिए @KapilSharmaK9 शो के लिए शूट किया.. आज रात @SonyTV पे देखिये>>The Kapil Sharma Show: Stars from Celebrity Cricket League add to the fun | Entertainment News, The Indian Express https://t.co/9IDvSwdogP via @IndianExpress

— Manoj Tiwari (@ManojTiwariMP) February 23, 2019