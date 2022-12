Manoj Muntashir ने सोनिया गांधी को विदेशी बता Rahul Gandhi के DNA पर किया कमेंट, कांग्रेस बोली – सड़क छाप चवन्नी का ट्रोल बनने में ज्यादा वक्त नहीं लगा

गीतकार मनोज मुंतशिर (Manoj Muntashir) ने भोपाल (Bhopal) में राहुल गांधी(Rahul Gandhi) द्वारा चीन और भारत (China vs India) की तनातनी को लेकर दिए गए बयान पर पलटवार किया तो सियासी पारा हाई हो गया।

मां सोनिया गांधी के साथ कांग्रेस सांसद राहुल गांधी (फाइल फोटो – पीटीआई)।

