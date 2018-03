अब जवानों पर ट्वीट कर घिरे मनोहर पर्रिकर, यूजर्स बोले – आप तो सो रहे थे, उठ गए क्या ?

रक्षा मंत्री मनोहर पर्रिकर ने ट्विटर पर एक ट्वीट किया। उसपर उन्हें 26 जनवरी को वायरल हुई तस्वीर के लिए घेर लिया गया। मनोहर पर्रिकर ने लिखा था, ‘जम्मू कश्मीर में आए हिमस्खलन में पिछले दो दिनों में जान गंवाने वाले सभी जवानों के परिवार से मैं संवेदना व्यक्त करता हूं।’ इसपर लोगों ने उस तस्वीर के लिए पर्रिकर को घेर लिया जो कि 26 जनवरी को पूरा दिन सोशल मीडिया पर छाई रही। लोगों का कहना था कि 26 जनवरी की परेड के दौरान रक्षा मंत्री को नींद आ गई थी। फोटो में मनोहर पर्रिकर आंखें मूंदे दिख भी रहे थे।

इसपर एक ने उनसे कहा, ‘ओह नींद खुलते ही ट्वीटर पर ही श्रधांजलि दे डाली सैनिकों को वह रे नेता जी’, दूसरे ने पूछा, ‘पहले ये बताओ की परेड के समय क्यों सो गए थे? नाटक करना हो तो बहुत उछल कूद मचाते रहते हो।’ इसके अलावा भी कई ट्वीट थे। सब में पूछा गया कि क्या मनोहर पर्रिकर की नींद अब खुल गई है। कई ने पूछा कि वह सो क्यों गए थे।

ट्विटर यूजर्स ने 26 जनवरी को मनोहर पर्रिकर को निशाने पर रखा था। कुछ लोग पर्रिकर से नाराज दिखे और उन्‍हें उनके उन बयानों को याद दिलाना चाहा जिसमें उन्‍होंने सैनिकों के बलिदान को ध्‍यान में रखने की बात कही थी।

ऐसा पहली बार नहीं है जब कोई राजनेता किसी कार्यक्रम के दौरान सोता पाया गया हो। पिछले साल, कांग्रेस उपाध्‍यक्ष राहुल गांधी संसद में सोते पाए गए थे, उनकी तस्‍वीरों पर सोशल मीडिया में खूब चुटकुले बने थे। इसके बाद केंद्रीय कपड़ा मंत्री स्‍मृति ईरानी और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी तक को संसद सत्रों के दौरान नींद में देखा गया।

मनोहर पर्रिकर ने यह ट्वीट किया था –

Heartfelt condolences to families of our Armymen who have lost their lives in avalanches in J&K in the past two days.

— Manohar Parrikar (@manoharparrikar) January 26, 2017