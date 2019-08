तेलुगू फिल्म Manmadhudu 2 आज सिनेमाघरों में रिलीज हो गई। फिल्म को दर्शकों का अच्छा रेस्पॉन्स भी मिल रहा है। हालांकि फिल्म के रिलीज के साथ ही एक्ट्रेस रकुल प्रीत सिंह और चिन्मयी श्रीपदा को ट्रोल किया जा रहा है। इस फिल्म को चिन्मयी श्रीपदा के पति राहुल ने डायरेक्ट किया है। चिन्मयी श्रीपदा पर फैंस डबल स्टैंडर्ड होने के आरोप लगाते हुए ट्रोल कर रहे हैं।

दरअसल पिछले महीने रिलीज हुई फिल्म कबीर सिंह को लेकर खूब हंगामा हुआ। कबीर सिंह के हिंसक किरदार को लोग गलत बता रहे थे। अपनी फिल्म के बचाव में कबीर सिंह के डायरेक्टर संदीप रेड्डी ने विवादित बयान दिया था। संदीप के इस बयान पर चिन्मयी श्रीपदा ने खूब हंगामा मचाया था। अब लोग चिन्मयी श्रीपदा को लिख रहे हैं कि कबीर सिंह को नशे का आदि बता कर आपने खूब हंगामा मचाया था लेकिन अब अपने पति की फिल्म पर आप चुप हैं, इस फिल्म में भी तो नशे के सीन हैं। फिल्म में रकुल प्रीत सिंह को स्मोक करते दिखाया गया है। चिन्मयी श्रीपदा के साथ रकुल भी ट्रोल हो रही हैं।

इसके साथ ही फिल्म में इन दोनों अभिनेत्रियों के बीच लिपलॉक सीन पर भी सोशल मीडिया में जमकर बहस हो रही है। चिन्मयी श्रीपदा को लोग लिख रहे हैं कि अब आपका फेमिनिज्म कहां गया? अब तो आप अंदर तक दुखी नहीं हैं ना।

What A Feminism mam @Chinmayi @Samanthaprabhu2 You are not deeply disturbed right?? #Manmadhudu2 #Manmadhudu2fromToday pic.twitter.com/Dc5cFNOMdJ

@Chinmayi , so called fake Feminist can u clarify this??? Hey @imvangasandeep , u know what veela movies lo chesthey Samsaram, Mana movies lo vuntey Lanja thanam. Anthey antava @Chinmayi & @anusuyakhasba & @Samanthaprabhu2 ??? Big 3B’s in Indian films

#Manmadhudu2 pic.twitter.com/loTPqflvRS

— Yaswanth (@yashu1717) August 9, 2019